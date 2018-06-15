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KANALİZASYONDA "ŞÜPHELİ" AVI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sabah saatlerinde çaldıkları otomobille gasp yapmak isteyen hırsızlardan biri polisten kaçarken dere yatağında bulunan kanalizasyona saklandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta sabah saatlerinde çaldıkları otomobille gasp yapmak isteyen hırsızlardan biri polisten kaçarken dere yatağında bulunan kanalizasyona saklandı. Polis ekipleri kanalizasyon çıkışlakını tuttu, İSKİ ekipleri uzaktan kumandalı kameraları ile kanalizasyonda arama yaptı. 3 saat sonunda, şüphelinin kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1291 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince farkedildi. Bir süre polis ekipleri mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., kaçtıkları otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağında bulunan kanalizasyona girdi. Diğer şüpheli ise otomobili bir sokak içerisinden bırakarak kaçtı.

ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ
Kaçan E.K'nin kanalizasyona saklandığını gören polis ekipleri takviye ekip isteyerek diğer çıkışları abluka altına aldı. Ekipler kanalizasyonun diğer çıkış noktalarında nöbet tutarken, mahalle sakinlerinin ve şüphelinin yakınlarının taşkınlık yapmaması için olay yerine çevik kuvvet polisi ve zırhlı araç sevk edildi.

KANALİZASYONDA KAMERALI ARAMA
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi. Yakınları da zaman zaman boru girişine gelerek çıkması için şüpheliye seslendi. Olay yerine İSKİ ekipleri de gelerek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Yapılan aramalarda boru içinde kimseye rastlanmadı. Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K'nin girdiği kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Dere yatağı ve borudan görüntü
-Kameranın boruya sokulması
-Kamerayla boruya bakılması
-Vatandaşlar ile röportaj
-Dere yatağından görüntü
-Çevik kuvvet ve zırhlı araçtan görüntü
-Diğer detaylar

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