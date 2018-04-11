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Kanaması durmayan hasta hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Kanaması durmayan hasta hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde doğum sonrası kanaması durmayan kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde yaşayan Canan Altun (26), doğum sancıları artınca yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından bir erkek çocuk dünyaya getiren ancak kanaması durmayan Altun için Malatya'dan hava ambulansı istendi.

Altun, ilçe stadına inen 112 acil servise ait hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Altun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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