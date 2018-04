"Kanatsız melek" 40 yıldır düşkünlerin tırnağını kesiyor

Talebinin olumlu karşılanması üzerine Şengül Kazan, her salı ve cuma günü geldiği Darülaceze'de kalanlarla anne-kız ilişkisi kurdu. Düşkünlerin el-ayak tırnaklarının bakımsızlığından rahatsızlık duyan yardımsever kadın, kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle tırnak kesmeye ve batık tırnakları temizlemeye başladı. Kazan, tırnak bakımlarını özenle gerçekleştirirken, yaşlı kadınların isteğine göre oje, parlatıcı ya da koruyucu cila sürmeyi de ihmal etmiyor. Darülaceze sakinleri, ömrünün yarısından çoğunu elden ayaktan düşenlere sevgi ve hoşgörüyle adayan Kazan'ı "kanatsız melek" olarak nitelendiriyor.

"Bilfiil her salı ve cuma günleri 09.30-10.00 gibi burada oluyorum. Dairelere girerim, hastaların halini hatırını sorarım. Ellerine, ayaklarına bakarım." diyen Kazan, uzayan tırnakları kestiğini anlattı.

"Ben pazartesi günü kalkıp ev işlerimi yaparım. Salı günü geleceğimi bildiğim için o akşam uyuyamam. Geleceğim günün akşamları heyecandan uykum kaçar. Her salı ve cuma günleri geldiğimde kapıdan büyük bir heyecanla girerim. Geçen hafta gelirken yağmur yağıyordu. Sırılsıklam olmuştum ama hastalarımı görünce kurudum, her şey güllük gülistanlık oldu. Buraya gelince içim coşuyor, gelemediğim zaman hastalanıyorum. Ayaklarım yürürse, aklım çalıştığı müddetçe inşallah buraya geleceğim. Burası benim ikinci adresim. Eşime de 'Beni bir yerde aradığın zaman muhakkak Darülaceze'de bulursun.' diyorum."

Kazan, kendisini duygulandıran bazı anıları şöyle izah etti:

"Geçen haftalarda bir hasta vardı. O da yeni yatmıştı. Kaynaşmıştık, benden kola istemişti. Kola aldım getirdim, birkaç gün sonra öldüğünü duydum ve çok üzüldüm. Hastalarım ölünce çok üzülüyorum. Bir gün de Suzan diye bir hastam vardı. O gün ben geldim; benden, dolma, kıymalı börek ve çilek istedi. Aldırdım, getirttim. O gün onları yedirdim. Sabaha karşı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok duygulandım, 'İyi ki de almışım, yedirmişim.' dedim."

- Gençlere "yaşlılarınıza sahip çıkın" tavsiyesi

Şengül Kazan, evlatların huzurevlerinde kalan anne-babalarını belirli aralıklarla ziyaret etmesini isteyerek, şu önerilerde bulundu:

"Yaşlılarını buraya bıraktıkları zaman haftada bir gelebilirler. Bir tırnağını kesebilirler, 'Onun bir ihtiyacı var mı?' diyebilirler. 'Banyosunu yaptıralım.' diyebilirler. Hep buraya yük bırakmamak gerekiyor. Buradakiler de evlatlarının kendilerini ziyaret etmesini istiyor zaten. Bırakıyorlar, senelerce gelmiyorlar. Ben şahidim, 18 senedir yatan hastanın ailesi yeni geliyor. Malı mülkü çıkınca geliyorlar. Malı mülkü olmayınca hiç ziyaret etmiyorlar. Darülaceze Başkanlığı'ndan Allah razı olsun. Buradaki sakinlerin her şeyleriyle ilgileniyorlar ama siz de bıraktığınız büyüklerinizle yakından ilgilenirseniz daha iyi olur. Terk edip gitmenin alemi yok. Buradaki insanların en çok sevgiye ihtiyaçları var. Gelip onunla sohbet et, muhabbet et."