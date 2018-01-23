Kanca yutan martıyı veteriner kurtardı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yuttuğu olta kancası gagasından misine sarkan martı, veterinerin operasyonu ile kurtarıldı.

Karasu'da vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş gagasından midesine sarkan bir martı buldu. Çırpınan martı, vatandaşlar tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilal Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kancanın olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

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