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Kanca yutan martıyı veteriner kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yuttuğu olta kancası gagasından misine sarkan martı, veterinerin operasyonu ile kurtarıldı.

Karasu'da vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş gagasından midesine sarkan bir martı buldu. Çırpınan martı, vatandaşlar tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilal Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kancanın olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

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