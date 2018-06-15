Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ( TSK) bağlı birlikler, 12 Haziran tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda kritik nokta Bermize'de kontrolü sağladı.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre operasyonlar dün itibarıyla yoğunlaştı. TSK birliklerinin kontrol altına aldığı bölge Bermize'de savaş uçakları faaliyetlerini sürdürüyor. Vurulan PKK mevzilerinden dumanların yükseldiği görülürken top atışları da duyuluyor.
KANDİL'E 39 KİLOMETRE
Operasyonlarda 34 kilometre derinliğe ulaşılırken bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.
26 TERÖRİST ETKİSİZ
TSK'dan Kandil harekatına ilişkin bu sabah yapılan açıklamada operasyon kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu belirtildi. (Habertürk)
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