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Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

12 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında 34 kilometre derinliğe ulaşılırken kritik bölge Bermize'de kontrol sağlandı. Bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken terör örgütü PKK'nın vurulan mevzileri de görüntülendi.

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ( TSK) bağlı birlikler, 12 Haziran tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda kritik nokta Bermize'de kontrolü sağladı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre operasyonlar dün itibarıyla yoğunlaştı. TSK birliklerinin kontrol altına aldığı bölge Bermize'de savaş uçakları faaliyetlerini sürdürüyor. Vurulan PKK mevzilerinden dumanların yükseldiği görülürken top atışları da duyuluyor.

KANDİL'E 39 KİLOMETRE

Operasyonlarda 34 kilometre derinliğe ulaşılırken bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

26 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK'dan Kandil harekatına ilişkin bu sabah yapılan açıklamada operasyon kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu belirtildi. (Habertürk)

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Kandil operasyon Terör örgütü kandil operasyonu PKK Bermize ırak

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