Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Her sabah ve akşam, Afrin'den Kandil'e rapor verildiğini belirten Selvi, Kandil'de en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna yönelik sözlerinin tartışıldığını ifade etti. Afrin’den, ”Amerika bizi sattı”, ”Amerika bastırsa Rusya hava sahasını açmazdı” şeklindeki tepkilerin Kandil’i rahatsız ettiğini yazan Selvi, "Belli ki sırtlarını dayadıkları ABD’nin Kürtleri bir kez daha sattığının farkına varmışlar. Peki Molla Mustafa Barzani’den bu yana tarih hep Amerika’nın Kürtleri kullanıp, sonra ortada bıraktığının örnekleriyle dolu değil mi? En son Irak Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararında Barzani’yi ortada bırakmadılar mı?" sorusunu köşesinde sordu. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kandil, Afrin’i ileri karakol olarak görüyor. Afrin’de başarılı olan TSK’nın bir gün Kandil’e gireceğinden endişe ediyorlar. O nedenle, Afrin’deki PKK-YPG yöneticileriyle konuşmalarında, “Afrin namustur, terk edilmeyecek” diye talimat veriyorlar. “Kandil neyse Afrin odur” diye bastırıyorlar. Kandil’den konuşmak kolay. Afrin’li teröristlerden ziyade Kandil’den gönderilen sözde saha komutanlarının kaçmaya çalıştığı gözleniyor. Türkiye, bu aşamadan sonra Afrin’in etrafındaki kuşatmayı daraltacak ve güçlendirecek. Ama hazırlıklar, şehir savaşı olacak şekilde yürütülüyor. Amaç şehir savaşları yaşanmadan Afrin’in teslim edilmesi. O yönde de sinyaller var."

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