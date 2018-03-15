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Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:10 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Afrin’den Kandil’e ‘Amerika bizi sattı’ mesajı" başlıklı yazısında Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin önemli detayları yazdı. Afrin ile Kandil arasında çok ilginç mesajlaşmaların yaşandığını belirten Selvi, Afrin'deki teröristleri doğrudan Kandil tarafından yönetildiğini aktardı.

Her sabah ve akşam, Afrin'den Kandil'e rapor verildiğini belirten Selvi, Kandil'de en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna yönelik sözlerinin tartışıldığını ifade etti. Afrin’den, ”Amerika bizi sattı”, ”Amerika bastırsa Rusya hava sahasını açmazdı” şeklindeki tepkilerin Kandil’i rahatsız ettiğini yazan Selvi, "Belli ki sırtlarını dayadıkları ABD’nin Kürtleri bir kez daha sattığının farkına varmışlar. Peki Molla Mustafa Barzani’den bu yana tarih hep Amerika’nın Kürtleri kullanıp, sonra ortada bıraktığının örnekleriyle dolu değil mi? En son Irak Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararında Barzani’yi ortada bırakmadılar mı?" sorusunu köşesinde sordu. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kandil, Afrin’i ileri karakol olarak görüyor. Afrin’de başarılı olan TSK’nın bir gün Kandil’e gireceğinden endişe ediyorlar. O nedenle, Afrin’deki PKK-YPG yöneticileriyle konuşmalarında, “Afrin namustur, terk edilmeyecek” diye talimat veriyorlar. “Kandil neyse Afrin odur” diye bastırıyorlar. Kandil’den konuşmak kolay. Afrin’li teröristlerden ziyade Kandil’den gönderilen sözde saha komutanlarının kaçmaya çalıştığı gözleniyor. Türkiye, bu aşamadan sonra Afrin’in etrafındaki kuşatmayı daraltacak ve güçlendirecek. Ama hazırlıklar, şehir savaşı olacak şekilde yürütülüyor. Amaç şehir savaşları yaşanmadan Afrin’in teslim edilmesi. O yönde de sinyaller var."

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Kandil abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
afrin ve mümbic de 7 bin pkk ypg hermenisini öldürmeden bırakırsanız kaos bir 40 yıl daha sürer acıma duygusu artık bitmeli..
artık çok geç herşey için,kürt teröristler kaçamazlarda.çokça teslim olan olucaktır lakin fazla teslim almayıp hızlıca öldürülmeliler
Amerikanın gerçekten düşman olduğunu ne zaman anlayacağız acaba !! Hala müzakereler hala oturumlar hala muhabbetler sahte dostluk mesajları...
Demek ki; Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor.. diyen bu hain pkk ile iç içeymiş
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