"Kandil dünyanın en büyük terör bataklığıdır"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kandil'in dünyanın en büyük terör bataklığı olduğunu belirterek, "Kandil temizlenmeden, Kandil'e Türk bayrağı dikilmeden ne işçi ne memur ne de ülke rahat eder." dedi.

Demiryolu-İş Sendikası Sakarya Temsilciliği binasında yapılan bayramlaşma törenine katılan Atalay, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Cennet gibi bir ülkede yaşadıklarını belirten Atalay, işçilerin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sorunlarının, sıkıntılarının olduğunu söyledi.

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişlerine değinen Atalay, "Taşeronla ilgili emeği olanlara teşekkür ediyoruz ama 100 kilometre yol yaparsın 1 kilometresini bırakırsın 99 kilometreyi kimse konuşmaz herkes 1 kilometreyi konuşur. Ben bunu 6 ay evvel Türkiye'yi yönetenlere söyledim. Şimdi kadroya girenleri kimse konuşmuyor, giremeyen değerli arkadaşlarımız var. Bundan kısa bir zaman evvel Sayın Başbakanımızla bizzat ben görüştüm. KİT'lerle ilgili bir yerden başlamaları gerekiyor. Bu iş neticeleninceye kadar takip edeceğim, kısa bir zamanda netice alacağımızı umut ediyorum." şeklinde konuştu.