"Kandil dünyanın en büyük terör bataklığıdır"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kandil'in dünyanın en büyük terör bataklığı olduğunu belirterek, "Kandil temizlenmeden, Kandil'e Türk bayrağı dikilmeden ne işçi ne memur ne de ülke rahat eder." dedi.
Demiryolu-İş Sendikası Sakarya Temsilciliği binasında yapılan bayramlaşma törenine katılan Atalay, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Cennet gibi bir ülkede yaşadıklarını belirten Atalay, işçilerin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sorunlarının, sıkıntılarının olduğunu söyledi.
Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişlerine değinen Atalay, "Taşeronla ilgili emeği olanlara teşekkür ediyoruz ama 100 kilometre yol yaparsın 1 kilometresini bırakırsın 99 kilometreyi kimse konuşmaz herkes 1 kilometreyi konuşur. Ben bunu 6 ay evvel Türkiye'yi yönetenlere söyledim. Şimdi kadroya girenleri kimse konuşmuyor, giremeyen değerli arkadaşlarımız var. Bundan kısa bir zaman evvel Sayın Başbakanımızla bizzat ben görüştüm. KİT'lerle ilgili bir yerden başlamaları gerekiyor. Bu iş neticeleninceye kadar takip edeceğim, kısa bir zamanda netice alacağımızı umut ediyorum." şeklinde konuştu.
- "Bunları unutmamak, geldi geçti diye görmemek lazım"
Atalay, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması sayesinde meselelerin konuşulmaya, çözülmeye devam edeceğini vurguladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın iş yerinde önce kendisinin Amerikan bayrağını öptüğü, sonra yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğünü anımsatan Atalay, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'u, PKK'yı unutursak, Kandil'i küçümsersek bu işin altından kalkamayız. Birileri dinlerarası diyaloğu Amerika'da kiliselerde yapıyor. Amerikan bayrağını öperek yapıyor. Bunları unutmamak lazım, geldi geçti diye görmemek lazım."
Türkiye'de görülen FETÖ davalarının kısa zamanda sonuçlanması gerektiğini söyleyen Atalay, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Atalay, Afrin Harekatı'nda terör örgütlerince kazılan tünelleri anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik operasyonlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kandil, dünyanın gelişmiş ülkelerinin en büyük mühimmatı, depoyu, askeri birliklerini kurduğu bir yer. Orayı dünya kurdu. O yüzden Kandil'i küçümsememek lazım. Kandil, dünyanın en büyük terör bataklığıdır. Onun için siyasete alet etmeden, bütün siyasi partilerin Kandil'le ilgili alınacak kararların arkasında durması lazım. Oradaki güvenlik güçlerimizin Allah ayağına taş değdirmesin çünkü Kandil temizlenmeden, Kandil'e Türk bayrağı dikilmeden ne işçi ne memur ne de ülke rahat eder. 30 senedir teröre harcadığımız parayı gözünüzün önüne getirin, bu ülkeye harcasaydık 3 Türkiye olur, Almanya'dan önde olurduk."
Bayramlaşma programına, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.
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