Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor

Yoğun hava harekâtı nedeniyle hedef olmamak için ana kampları boşaltarak küçük gruplar halinde bölgede tutunmaya çalışan PKK’lı teröristlerle komandolar arasında bir çok noktada çatışmalar yaşanıyor. Kandil’e adım adım ilerleyen özel birlikler, uzun soluklu bir harekât planı icra ediyor.

ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLAR



Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; bölgede ilerleyişini sürdüren TSK’nın özel harekât ve komandolar desteğindeki seçkin birlikleri büyük ve özel operasyona hazırlanıyor. Harekât planı kapsamında Kandil’deki bazı noktalar savaş uçaklarınca aralıksız şekilde bombalanıyor. Sınırdan ise hedefler, topçu ateşi ile vuruluyor. Bölgeye yönelik ağır ve hafif zırhlı araç ve gereç takviyesi yapılıyor. Takviyelerin tamamlanması ile birlikte komando ve özel birliklerin kamplara girmesi gerçekleşecek. Teröristlerin İran’a sızması ya da Kuzey Irak içlerine geçiş yapmalarının engellenmesine yönelik stratejik tepelere özel kuvvetler ve komandolarla operasyonlar sürdürülüyor.

YER YER ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



Bölgenin savaş uçaklarınca sürekli bombalanması ve kamplardaki hedeflerin büyük oranda tahrip edilmesi üzerine terör örgütü PKK’nın küçük gruplara ayrılarak alanda hareketli pozisyona geçtiği öğrenildi. Küçük eylem gruplarının sızma girişimlerine karşı TSK da bölgede hareketli operasyon timleri ile eylem gruplarına karşı nokta operasyonları gerçekleştirirken, bölgede birçok noktada yer yer çatışmaların yaşandığı kaydedildi.