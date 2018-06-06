Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Türkiye 24 Haziran seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, "Kandil'e operasyon" iddiları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü "Kandil operasyonunu ‘apoletli paşa’ yönetecek" başlıklı yazısında çok konuşulacak ayrıntıları açıkladı.

Kandil operasyonu için 7 Ocak 2018 tarihindeki Başbaklan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyaretine dikkat çeken Selvi, Irak Başbakanı İbadi ile operasyonunu konuşuluğunu ancak kararın 27 Kasım 2017 tarihli MGK’da alındığını yazdı.

İRAN'LA MÜZAKERELER SÜRÜYOR



Benzer bir sürecin İran'la da yürütüldüğünü belirten Selvi, "PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan, Kandil’in İran tarafındaki korunaklı alanlarını kullandıkları için İran’la anlaşma önemli. İran, bir süre önce Kandil’e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı. Ama İran’la müzakerelerin halen sürdüğü söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

'SOYLU DEDİĞİNİ YAPTI'



Türkiye'de de başarılı operasyonların sonuç verdiğini ve terör örgütü PKK'nın bu yıl sınır ötesinden EYP ve mayın sokamadığının altını çizen Selvi, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir görüşmemizde elini harita üzerinde gezdirip, 'Bestler-Dereler bölgesini silahlı İHA’larla kontrol altına alıp, geçişlerine izin vermeyeceğiz' demişti. Soylu dediğini yaptı." diye yazdı.