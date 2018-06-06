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Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 07:36 | Son Güncelleme

Kandil operasyonunun ayrıntıları! Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. 'Kandil operasyonu zaten başladı' diyen Selvi, operasyonu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği İsmail Metin Temel paşanın yöneteceğini yazdı.

Türkiye 24 Haziran seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, "Kandil'e operasyon" iddiları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü "Kandil operasyonunu ‘apoletli paşa’ yönetecek" başlıklı yazısında çok konuşulacak ayrıntıları açıkladı.

Kandil operasyonu için 7 Ocak 2018 tarihindeki Başbaklan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyaretine dikkat çeken Selvi, Irak Başbakanı İbadi ile operasyonunu konuşuluğunu ancak kararın 27 Kasım 2017 tarihli MGK’da alındığını yazdı.

İRAN'LA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Benzer bir sürecin İran'la da yürütüldüğünü belirten Selvi, "PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan, Kandil’in İran tarafındaki korunaklı alanlarını kullandıkları için İran’la anlaşma önemli. İran, bir süre önce Kandil’e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı. Ama İran’la müzakerelerin halen sürdüğü söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

'SOYLU DEDİĞİNİ YAPTI'

Türkiye'de de başarılı operasyonların sonuç verdiğini ve terör örgütü PKK'nın bu yıl sınır ötesinden EYP ve mayın sokamadığının altını çizen Selvi, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir görüşmemizde elini harita üzerinde gezdirip, 'Bestler-Dereler bölgesini silahlı İHA’larla kontrol altına alıp, geçişlerine izin vermeyeceğiz' demişti. Soylu dediğini yaptı." diye yazdı.

HAREKAT BAŞLADI

Güvenlik birimlerine göre harekatın zaten başladığını belirten Selvi, "Mart ayından itibaren içeriye 25-30 kilometre girildi. 11 üs bölgesi kuruldu, PKK’nın 16 kamp ve ikmal noktası imha edildi. Irak’ın içlerinde ise Kandil ile Suriye arasındaki irtibatı koparmak için çevreleme harekâtı sürüyor." ifadelerini kullandı.

İSMAİL TEMEL PAŞA YÖNETECEK

"Bu arada Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak" diyen Selvi, Kandil operasyonunu 'apolet' tartışmasıyla gündeme gelen İsmail Metin Temel paşanın yöneteceğini yazdı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
incenin dediği şu anlamayan koyunlara ben sana askerlik yapamzasin demedim yeğen..
Muharrem ince sana yakışmadı senin genel başkanını geçen seçimlerde Balıkesir de komutanlar bando takımıyla hazır olda karşılarken de aynı tepkiyi verseydin şimdi onurlu bir duruş sergilemiş olurdun ama benim ki iyi senin ki kötü tavrı sergilersen inandırıcılığın kalmaz.Kaldıki bu adamlar ömürlerini bu mesleğe adamış sizin gibi adamların siyasetine meze olacak kalitede adamlar değiller haddinizi bilin sen diktatörmüsün apolet söküyorsun
bu Paşa denen kişi oyunun bir parçası şu anda sahneye bu Paşa denen kişi getirildi Yani bu oyun bu kişi tarafından gündeme getiriliyor senaryo yönetiliyor afrinde Suriye'de şimdi Kuzey Irak'ta O yüzden az kaldı son operasyonlar
atın akepenin generalini ordudan o tsk nın değil akepenin generali olmuştur bu saatten sonra aklı siyasette olur yönetemez ve mehmetçiğin ölmesine sebep olur atın bu trink recep generallerini işten
ne yaptırırsa yaptırsınlar yalandan kandil operasyonu çıkartılar başınada bu soytarıyı koydular inceye tepki olsun diye ama kaçarı yok sökülecek o rütbeler
Peki şimdi mi kandile akıllara geldi acaba?
akparti ye mensup kim olursa olsun her konuşmaları yalandır iftiradır
İktidara gelmeden . Her mikrofon fırsatı bulduklarında ağladıkşarı 2 şey vardı . Rahmetli Ecevit ve Özal için yaşlandılar koltuğu bırakmıyor lar ve asker siyasete müdahale ediyor DEMEDEN KONUŞMAYA BAŞLAMAZŞARDI . Şimdi ne yapılar kendileri amele sümüğü gibi koltuğa yapıştı ve askeri siyasetin göbeğine çekiyorlar
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