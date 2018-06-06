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Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın merkezi olarak gösterilen Kandil'e yönelik operasyonun ayrıntılarının ortaya çıkması, örgütte panik havası oluşmasına neden oldu. Bölgede TSK’nın yoğun hareketliliği nedeniyle, Cemil Bayık ve Murat Karayılan gibi terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin bulundukları yerleri terk ettikleri iddia edildi.

Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

Türkiye terörle mücadelede yeni bir döneme girdi. 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra içindeki hainleri temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta aynı anda terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyor.

AFRİN TAMAM SIRA KANDİL'DE

Zeytin Dalı Harekatı ile örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır darbeler vuran Türk askeri, yönünü Irak'a çevirdi.

PKK KORKTU

Örgütün Türkiye'ye terör ihraç ettiği bölge olarak gösterilen Kandil'i yerle bir etmeyi hedefleyen Mehmetçik, örgütte panik havasının oluşmasına neden oldu.

ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Afrin'de yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Türk askerinin hazırlıklarını öğrenen örgütün elebaşları üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Kandil'de saklanan örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu ve Cemil Bayık kameralar karşısına geçti.

Türkiye'nin hazırlığından haberdar olduklarını ifade eden elebaşları, Avrupa'ya seslerini duyurmaya çalıştı.

KAÇMAYA BAŞLADILAR

Bölgede TSK’nın yoğun hareketliliği nedeniyle, Cemil Bayık ve Murat Karayılan gibi terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin bulundukları yerleri terk ettiklerine dair iddialar da yoğunlaşmaya başladı. Hakurk bölgesindeki operasyonlarla Kandil Dağı istikametinde 11 kadar üs bölgesi kurulmasının temel felsefesinin, “Alıp çekilme yerine, terörü kaynağında yok etme” olduğu belirtildi. (Haber7)

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Anahtar Kelimeler:
Kandil operasyon Terör örgütü PKK Murat Karayılan Cemil Bayık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya yapmayın allah aşkına göstere göstere operasyon mu yapılır bunun Abd ile anlaşmalı ve seçim yatırımı olduğu kesin
Teneke çala çala biz geliyoruz demenin anlamı ne , kaçın tedbirinizi alın.Türübünlere oynamak.
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