Kandil operasyonunda 8 kilometre kaldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’nın ana kampı olan Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda çember yavaş yavaş daralırken, insansız hava aracının tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Aylardır süren Kandil operasyonunda gelinen son noktadaki sıcak çatışmanın fotoğraflarına ulaşıldı.

50 BİN METREKARELİK ALAN



Kandil Dağı ve çevresi 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Onlarca terör kampı, yüzlerce köy ve mezra, sınırımıza 150-200 km mesafede... 5-6 bin civarında terörist, füzeler, uçaksavarlar, içi karınca yuvası gibi delinmiş dağ ve dağı ikiye ayıran İran ile Irak sınırı.

ANINDA YERLE BİR EDİLİYOR



Kandil’e sadece 8 kilometre mesafede bulunan Dalya Bölgesi’nden elde edilen görüntülerde İHA iki teröristi füze sisteminin kurulduğu hakim tepede tespit ediyor. Yer işaretleme işleminin ardından Türk jetlerine koordinatlar iletiliyor. Kahraman pilotlar da hedefi yerle bir ediyor.

ASKER SAĞANAK YAĞIŞ DİNLEMİYOR



Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.