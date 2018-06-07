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Kandil operasyonunda 8 kilometre kaldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Kandil'e karşı yürütülen operasyonda art arda son dakika haberler geliyor. Gelen son bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Avaşin Basyan kampı tamamen dağıtıldı. Mehmetçik, Kandil'in kapısında. Operasyonda asker, son 8 kilometreyi adım adım ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’nın ana kampı olan Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda çember yavaş yavaş daralırken, insansız hava aracının tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Aylardır süren Kandil operasyonunda gelinen son noktadaki sıcak çatışmanın fotoğraflarına ulaşıldı.

50 BİN METREKARELİK ALAN

Kandil Dağı ve çevresi 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Onlarca terör kampı, yüzlerce köy ve mezra, sınırımıza 150-200 km mesafede... 5-6 bin civarında terörist, füzeler, uçaksavarlar, içi karınca yuvası gibi delinmiş dağ ve dağı ikiye ayıran İran ile Irak sınırı.

ANINDA YERLE BİR EDİLİYOR

Kandil’e sadece 8 kilometre mesafede bulunan Dalya Bölgesi’nden elde edilen görüntülerde İHA iki teröristi füze sisteminin kurulduğu hakim tepede tespit ediyor. Yer işaretleme işleminin ardından Türk jetlerine koordinatlar iletiliyor. Kahraman pilotlar da hedefi yerle bir ediyor.

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ASKER SAĞANAK YAĞIŞ DİNLEMİYOR

Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ HALKI KIŞKIRTIYOR

TSK’nın birçok yerleşim yerinden geçeceğini hesaplayan örgüt üyeleri, halkı Mehmetçiğe karşı ayaklandırmak için her türlü yalana başvuruyor. Teröristler, Kürtleri ‘Onlar burayı işgal etmeye geliyorlar. Evlerinizi yakıp yıkacaklar. Sokaklara dökülün, askerleri engelleyin” yalanıyla kandırıyor.

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16 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. 16 hedefin imha edildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında zaman zaman SİHA’lar da teröristlere ait hedefleri vuruyor. Harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 130’u geçti.

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Kandil TSK PKK operasyon Son dakika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunu ince efendıye okutun pasamın apoletlerini sökuyor ya
Bu işi seçim propagandası yaptılar, göstermelik bir kaç dağın başında dolaşıp 24 haziranda oralardan bayraklı görüntüler verip milli duyguları harekete geçirecekler, pkk ile londrada anlaşma yapıldığı söyleniyor, milletin artık bu yalan dolandan kurtulması lazım.Fetö iti, PKK itleri hep bunlarla müşterek çalıştı, yazık bu ülkeye.
PKK nın bastonu chp ve hdp de operasyonların karşısında yer alıyor mehmetçik oradaki hainleri gebertirken burdaki hainleri kim temizleyecek
operasyon gizli yapilir yine haberlerler davul zurnayla gidiyoruz madem bu kadar terorist oldurme meraklisiydik 10000 terorist bir aradaydi afrinde neden cemberi actik gittiler siz haber verince kandilden suleymaniyeye kacti lider kadro olmaz bu sekilde olmaz
siz değerli tsk mensupları rabbim sizleri korusun bu mübarek ramazan ayında dularımız bu şekilde ayrıca bu harekata seçim arefesi diye çamur atanlar afrin önce sonrasında mart ayında başlayan kandil harekatı atılan çamurlardan etilenmeyecektir bir yıl içerisinde 7000 e yakın etkisiz hale getirilen teröre en etkili darbe inmiştir bu konuda önce reis e sonra tarihin en iyi içişleri bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz rabbim sizleri bu ülkenin başından eksik etmesin daha yolumuz uzun uzun adam
kamp kaldımıydı ki orada bu turşu bu ne lahana her şey 24 haziran için milli duygular kabarsın ver mehteri
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