Kandil operasyonunda 8 kilometre kaldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’nın ana kampı olan Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda çember yavaş yavaş daralırken, insansız hava aracının tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Aylardır süren Kandil operasyonunda gelinen son noktadaki sıcak çatışmanın fotoğraflarına ulaşıldı.
50 BİN METREKARELİK ALAN
Kandil Dağı ve çevresi 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Onlarca terör kampı, yüzlerce köy ve mezra, sınırımıza 150-200 km mesafede... 5-6 bin civarında terörist, füzeler, uçaksavarlar, içi karınca yuvası gibi delinmiş dağ ve dağı ikiye ayıran İran ile Irak sınırı.
ANINDA YERLE BİR EDİLİYOR
Kandil’e sadece 8 kilometre mesafede bulunan Dalya Bölgesi’nden elde edilen görüntülerde İHA iki teröristi füze sisteminin kurulduğu hakim tepede tespit ediyor. Yer işaretleme işleminin ardından Türk jetlerine koordinatlar iletiliyor. Kahraman pilotlar da hedefi yerle bir ediyor.
ASKER SAĞANAK YAĞIŞ DİNLEMİYOR
Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ HALKI KIŞKIRTIYOR
TSK’nın birçok yerleşim yerinden geçeceğini hesaplayan örgüt üyeleri, halkı Mehmetçiğe karşı ayaklandırmak için her türlü yalana başvuruyor. Teröristler, Kürtleri ‘Onlar burayı işgal etmeye geliyorlar. Evlerinizi yakıp yıkacaklar. Sokaklara dökülün, askerleri engelleyin” yalanıyla kandırıyor.
16 HEDEF İMHA EDİLDİ
TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. 16 hedefin imha edildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında zaman zaman SİHA’lar da teröristlere ait hedefleri vuruyor. Harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 130’u geçti.
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