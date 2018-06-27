Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Son dakika haberine göre, Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla adım adım Kandil’e ilerlerken, teröristler ise ağaçlık alanları yakarak kaçıyor.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Kuzey Irak ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü PKK’nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri net olarak görülüyor. Kanireş bölgesinde teröristler tamamen temizlenirken, üs bölgesi kurma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
İHA'da yer alan habere göre; özellikle Kanireş bölgesinin geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu teröristlerden temizlendiğini ifade eden bölge halkı, silah seslerinin hala zaman zaman gelmeye devam ettiğini belirtti. Teröristlerin kaçarken bölgedeki ağaçlık alanları da yaktığını dile getiren bölge halkı, arazi yapısı ve olası tuzaklara karşı Mehmetçiğin yangına müdahale edemediğini kaydetti.
KANDİL TARAFINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Bermizar bölgesinin üst tarafından yer alan Kandil’den dumanların yükselmesi dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği hava ve kara harekatıyla Mehmetçik adım adım Kandil’e yaklaşıyor. Teröristlerin ana kampı olan Kandil bölgesinde dumanlar ve patlama sesleri eksik olmazken, Mehmetçiğin başarılı operasyonları ise kararlılıkla devam ediyor.
BÖLGE HALKINDAN OPERASYONLARA DESTEK
Bölgede yürütülen operasyonları desteklediklerini ifade eden Seyhan Dinç isimli vatandaş, “Kanireş tarafından dumanlar yükseliyor. Son günlerde yapılan operasyonlar hala devam ediyor. Kandil tarafından da operasyonlar aynı devam ediyor. Bermizar’ın hemen öbür tarafından görünen Kandil’de de dumanlar yükseliyor. Ara ara da silah sesleri geliyor. Yapılan operasyonları da destekliyoruz” dedi.
KANDİL NEREDE, NEDEN ÖNEMLİ?
Kandil Dağı, Zağros sıradağlarının uzantısı bir dağ olup 3587 metre yükseltiye sahiptir.
Akarsular tarafından derin olarak yarılan Kandil'i, hem Irak hem de İran bölümünde faylar sınırlamıştır.
Kandil Dağı üzerindeki en önemli yerleşim birimleri, dağın doğu yakasındaki İran’a bağlı olan Piranşehir ve batı yamacında bulunan ve Kuzey Irak’ın en büyük şehirlerinden Süleymaniye’dir.
İran-Irak sınırında bulunan dağın büyük kısmı Irak tarafında bulunmaktadır. Akarsuların derin yarıklar ve vadiler oluşturduğu dağ birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Dağlık bir yapıya sahip olan arazi çeşitli bitki ve hayvan türlerini de barındırmaktadır.
Kandil Dağları, Irak-İran sınırında yer alan ve yaklaşık 1.500 km uzunluğundaki Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturan sıradağlar. Dağın büyük kısmı Irak tarafındaki Erbil ilindedir.
Zirveleri kar ve buzullarla, etekleri meşe ağaçları, alıç, kiraz eriği, kuşburnu, dağ elması, ahlat, üvez vb. yabani ağaçlar ve çayır otlarıyla kaplıdır. Günümüzde PKK tarafından örgütün ana merkezi olarak kullanılmaktadır.
KANDİL DAĞI DOĞU CEPHESİ YAPILANMASI
Şehit Harun Kampı: Kadın yapılaması, terzihane ve cephanelik var. Ayrıca mezarlık bulunuyor.
Berda Kaşu Kampı: Telsiz istasyonunun bulunduğu muharebe tepesi mevcut.
Şehit Ayhan Kampı : Yaklaşık 300 terörist barınıyor.
Dolekoge Kampı: Yaklaşık 400 terörist bulunuyor.
Asus Kampı: İran’a giriş- çıkış buradan yapılıyor. Kaçakçılardan para alınan sözde gümrük noktası var.
KANDİL DAĞI BATI CEPHESİ YAPILANMASI
Bazıları Türk Hava Kuvvetleri'nin geçekleştirdiği operasyonlarda vurulan PKK kampları ve özellikleri şöyle:
Kurtak kampı: Yaklaşık 300 terörist barınıyor.
Bole Kampı: PKK’nın kadın yapılanması ve cephanelik var.
Levce Kampı: Yaralıların tedavi edildiği sağlık birimi var.
Şehit Rüstem Kampı: Teröristlere eğitim veriliyor, kültür bölümü mevcut.
Zergele Kampı: Eğitim veriliyor. Kamp sorumlusu Konsey üyesi ‘Avareş kod adlı Mustafa Karasu.
Surede Kampı: Örgütün üst düzey yöneticileri bu kampta kalıyor.
KANDİL DAĞI'NIN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU...
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