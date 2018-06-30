HABER

''Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: - "Şehit aileleri ve gaziler olarak, son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz"

OSMANİYE (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit aileleri ve gaziler olarak, devletin yürüttüğü Kandil operasyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

Işık, derneğin Osmaniye şubesi ziyaretinde, genel başkan seçilmesinin ardından şubelere ziyarette bulunduğunu belirtti.

Devletin teröre karşı başlattığı operasyonları desteklediklerini dile getiren Işık, "Şehit aileleri ve gaziler olarak, son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Bilindiği üzere, Türkiye'nin en eski, en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 43 şube, 24 temsilcilik ve 16 binden fazla üyesi ile Türkiye'de her yerde var. Şehit aileleri ve gaziler olarak, devletimizin son zamanlarda yürüttüğü Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Hepimiz acı çektik, bizler acılar paylaşıldıkça azalır dedik ve Kandile yapılan operasyonların destekçisi olmamız acılarımızı hafifletiyor. Vatanı, bayrağı için canını vermiş şehidimiz, gazimiz binlerce de insanımız var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zor bir seçim sürecini geride bıraktığını kaydeden Işık, şunları söyledi:

"Biz dernek olarak kesinlikle siyaset üstü bir kurumuz. Siyasi bir düşüncemiz olsa da, sandık başında üyelerimiz zaten birebir kendi kendine tercihlerini kullanıyorlar. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, bir seçim atlatıldı. Maalesef hepimizin bu seçim sonrasında o malum eli kanlı bebek katilini destekleyen, onların siyasi uzantıları olarak bildiğimiz partinin meclise girmesi hepimizi de üzdü, etkiledi, canımızı yaktı."

Konuşmasının ardından Işık'a ziyaretinden dolayı Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz tarafından el dokuması Karatepe kilimi hediye edildi.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendiAğrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi
İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Şehitler Derneği ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.