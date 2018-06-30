OSMANİYE (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit aileleri ve gaziler olarak, devletin yürüttüğü Kandil operasyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

Işık, derneğin Osmaniye şubesi ziyaretinde, genel başkan seçilmesinin ardından şubelere ziyarette bulunduğunu belirtti.

Devletin teröre karşı başlattığı operasyonları desteklediklerini dile getiren Işık, "Şehit aileleri ve gaziler olarak, son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Bilindiği üzere, Türkiye'nin en eski, en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 43 şube, 24 temsilcilik ve 16 binden fazla üyesi ile Türkiye'de her yerde var. Şehit aileleri ve gaziler olarak, devletimizin son zamanlarda yürüttüğü Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Hepimiz acı çektik, bizler acılar paylaşıldıkça azalır dedik ve Kandile yapılan operasyonların destekçisi olmamız acılarımızı hafifletiyor. Vatanı, bayrağı için canını vermiş şehidimiz, gazimiz binlerce de insanımız var." şeklinde konuştu.