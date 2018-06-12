Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Canikli "Üsleri oluşturduk, yeni sürece geçiyoruz. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Önceden planladık, seçimle ilgisi yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Teröristler temizlenene kadar devam edecek. Kuzey Irak'ta bu kez kalıcı olacağız. Tabi bu amaç ne kadar sürede gerçekleştirilir bunu göreceğiz. Hedef gerçekleştirilmeden de TSK oradan dönmeyecek.

Üs bölgeleri oluşturmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı. Şu anda işimizi görecek kadar üs bölgesi oluşturuluyor. O üs bölgeleri daha sonraki aşamalar için bir atlama yeri olacak, geçiş noktası olacak.

Teröristin olduğu her yer, buna Kandil de dahil. Nerede varsa tamamen ortadan kalkana kadar bu operasyon gerçekleştirilecek. Bu operasyon çok daha önce başladı, planlamaları çok daha önce başladı. Seçim süreciyle de hiçbir alakası yok.

'İRAN'DA DESTEKLİYOR'



Kandil’i de içine alçak şekilde bütün o bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesi ve artık oranın tehdit olmaktan uzaklaştırılması çerçevesinde başlatıldı. Süreç seçim çalışmaları ve sürecinden de etkilenmiyor. Kendi mecrasında yürüyor ve yürütülüyor. Seçim var, yanlış anlaşılabilir erteleyelim gibi halet-i ruhiyenin içinde de olmadık. İran ile görüşmelerimiz epeyden beri devam ediyor. Bizim önerimiz birlikte yapalım şeklinde oldu. İran’ın da bu konuda söylem bazında kuvvetli bir desteği olduğunu biliyoruz.