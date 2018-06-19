Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması: Yakın zamanda ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi diyor ki 'Kandil'e de bu arada gitmenin gereği yok. Nereden çıktı bu Kandil meselesi?' Çünkü birileri onların kulaklarına kar suyu kaçırmışlar; 'Türkiye karar verdi, Kandil'e girecek. Siz buna itiraz edin'. Muharrem Efendi, sen buna da itiraz etsen, Amerika da itiraz etse, Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için gayret de göstersen biz o Kandil'e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz, hiç merak etme." dedi. Soylu, Mersin'in Erdemli ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, çarşı ve mahalle bekçilerinin kentin asayişi açısından önemine işaret ederek, 10 bin kişinin daha işe alınacağını aktardı. Şehirlere yönelik yeni bir güvenlik politikası oluşturduklarını vurgulayan Soylu, bu kapsamda ekiplerin kuvvetlendirildiğini, kameraların ve plaka tanıma sistemlerinin artırıldığını, metruk binaların yıkıldığını söyledi. Soylu, Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkelerinden bir haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Asayiş, hırsızlık dahil dünyanın en güvenli şehirleri Türkiye'de olacak Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin. Terörün nasıl belini kırdıysak, uyuşturucunun, organize suçların, hırsızlıkların da belini kıracağız. Türkiye, medeniyetine layık bir şekilde dünyada güvenli ülke olacak inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kararların daha hızlı alınıp, yatırımların daha hızlı yapılacağını belirten Soylu, turizm alanında da iyiye giden Türkiye'nin bu yıl 40 milyon turiste ev sahipliği yapmasını beklediklerini anlattı. Türkiye'yi, 3. havalimanı gibi büyük projelerle dünyanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Soylu, "Kanal İstanbul'u yapıyoruz. İstanbul Boğazı... Bakın bağımsızlık projesidir. Geçiyorlar istedikleri gibi. Geçmişte bir anlaşma imzalamış, geç babam geç. Tehlike olsa da geç, olmasa da geç." ifadesini kullandı.Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da artık huzurun olduğunu, terör örgütünün zulmünden kurtulan ailelerin dua ettiklerini, sokakların gece saatlerine kadar canlı olduğunu vurguladı. "DEMİRTAŞ SAZI BIRAKTI, BUNLAR ALDI"



Bazı muhalefet partilerinin HDP'ye yönelik tutumları nedeniyle eleştiren Soylu, şöyle konuştu: "Bu PKK'nın bir partisi var, HDP. Gerçi şimdi onun çok sahibi çıktı. Muharrem İnce sahibi. O bir yaşlı adam vardı, cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu sahibi. Bir de güya sözde milliyetçilik yapan... Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun, onun ne olduğunu anladı ve partisinden uzaklaştırdı; Meral Akşener... Aynı sazı çalıyorlar. Demirtaş sazı bıraktı, bunlar aldı. 'Demirtaş hapisten çıksın.' diyorlar. Bu parti Mart 2014 seçimlerinde bir reklam yaptı Van'da. Musluklardan kan akıtıyorlardı. Biz ona güzel bir cevap verdik. Aynen bu Yörükler, bu Toroslar gibi güzel bir cevap, okkalı bir şekilde verdik. Belediyeleri PKK'nın şubesi haline getirdiler. Onların hepsini görevden aldık, hizmete verdik. Yani hizmet versinler, hizmet ortaya koysunlar diye. Neler neler ortaya koydular biliyor musunuz? Hakkari'de 30 günde 1 gün su akıyordu, şimdi 30 günde 30 gün akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün su akıyordu, şimdi 7 günde 7 gün akıyor."

"HEPİNİZ BAHAR KELEBEKLERİ OLDUNUZ"



Süleyman Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasına da değinerek, şunları ifade etti: "Bana onları anlatma Demirtaş. Sen 53 kişinin katlinin talimatını nasıl verdin, onu anlat. Meral Akşener sağda solda geziyor. Demirtaş'ı çıkaracağını miting kürsülerinden söyleyeceğine, Yasin Börü'nün annesinin dizinin dibine otur da 'Demirtaş çıksın.' diye ona söyle de bak bakalım seni ne yapıyor. Yazıklar olsun. 3 tane oy alacaksınız diye, 3 oyun peşinden koşacaksınız diye; Avrupa'ya yalakalık yapıp, birilerine şirin gözükeceksiniz diye hepiniz bahar kelebekleri oldunuz. Bu belediyeleri yöneten Demirtaş'ın partisi değil miydi? Askerimize, polisimize, jandarmamıza kurşun atan PKK'nın şubesi haline gelen, 13-14 yaşındaki çocukları dağa taşıyan, o iğrenç, ahlaksız adamların hizmetine sunan Demirtaş'ın partisi değil miydi? Şimdi hepsi hapisten çıksın diyorlar." "TEZGAHI GÖRÜN"



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de eleştiriler yönelten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: