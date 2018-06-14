"Kandil sadece orada bir karargah değil, bir böcek yuvası"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil sadece orada bir karargah değil. Aynı zamanda psikolojik tüm harp yöntemlerini kullanan bir böcek yuvası. Aynı zamanda çok net söyleyeyim, dışarıda bizim bazı stratejik ortaklarımız var ya onların geldikleri, eğitim verdikleri ve onların bizim yaptığımız adımlara karşı, insansız hava aracına karşı nasıl müdafaa yapılır, yaralandığı zaman nasıl sağlık hizmetleri gerçekleştirilir, medya propagandası nasıl yapılır diye, sürekli ders verdikleri, sürekli Kandil'e geldikleri bir yer." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüp'te vatandaşlara hitap etti. Süleyman Soylu, seçimlerin Türkiye'de her zaman milleti odağına alan bir anlayışla yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını ifade eden Soylu, "Kendi insansız hava aracımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi şehir hastanelerimizi yapıyoruz. Kato Dağı'nda, Pülümür'de, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Şenyayla'da, bunların isimlerini geçen dönemlerde anlatırken ürkerek anlatırdık, şimdi hepsi evlatlarımızın egemenliği altında ve hepsi evlatlarımızın, aslanlarımızın kontrolü altında. 6 tane silahlı insansız hava aracımız vardı, bu kadar işi onlarla gördük. Kötü bir haber vereyim teröristlere, geçen 28 Mayıs'ta 6 tane daha silahlı insansız hava aracı aldık, şimdi iki ay sonra 6 tane insansız silahlı hava aracı daha alacağız, ondan sonraki iki ay sonra 6 tane daha silahlı insansız hava aracı alacağız, yandı gülüm keten helva." diye konuştu.