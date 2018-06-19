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Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

TSK, Kandil’e yönelik operasyonun ilk aşamasını tamamladı. İkinci ve üçüncü aşama için bölgeye askeri ve lojistik yığınak yapmaya ağırlık verdi. Dün itibarıyla “derin” üslerden topçu atışlarına başlarken, PKK’nın Kandil’deki gücünü Kocar ve Serteki Bamo dağlarına geçirme hazırlığı yaptığı, 2 bin 300 teröristin bir kısmını Ranya-Süleymaniye ve Kerkük üzerinden Mahmur’a kaydırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

Kandil’e yönelik operasyonun ilk aşamasını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, ikinci ve üçüncü aşama için bölgeye askeri ve lojistik yığınak yapmaya ağırlık verdi. Bölgede 35 kilometre derinlikte kontrolü sağlayan TSK’nın bu alanlarda üslenmelerini sürdüreceği bildirildi. 15 kilometrelik güvenlik yolunun tamamlandığı, yeni üsler için ekstra iş makinelerinin geldiği öğrenildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da destek gönderileceği belirtildi.

TERÖRİSTLER KAMPLARI BOŞALTIP KAÇIYOR

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, TSK’ya bağlı birliklerin, anlık hava görüntüleri sayesinde öncü ve artçı gruplar şeklinde, gece-gündüz hareket kapasitesine ulaştığı vurgulandı. TSK dün itibarıyla “derin” üslerden topçu atışlarına da başladı. Daha etkili topçu atışları nedeniyle terör örgütü PKK’nın Kanireş, Hakurk, Gocan, Dergala ve Çoman bölgelerine yakın 7 bölgede kamplarını boşaltmaya başladığı kaydedildi. Örgütün PKK’nın Kandil’deki gücünü Kocar ve Serteki Bamo dağlarına geçirme hazırlığı yaptığı, 2 bin 300 teröristin bir kısmını Ranya-Süleymaniye ve Kerkük üzerinden Mahmur’a kaydırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

PKK REHİNELERİ TAŞIYOR İDDİASI

PKK’nın elinde tuttuğu önemli rehineleri ise dün itibarıyla Serteki Bamo Dağı’na taşıdığı belirtildi. Öte yandan yerel kaynaklar, ramazan ayının başından bu yana Kandil’e 6 kez yabancı diplomatik plakalı araçların gelip gittiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Kerkük mahmur Kandil operasyon

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