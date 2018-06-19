Kandil'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belinlendi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kandil'e yönelik operasyon hakkında bilgi verildi.
Buna göre, 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
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