Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kandil'de tepelerine bineceğiz. Oraları da onlara zindan edeceğiz. Sincar'mış orasıymış, burasıymış fark etmez Türkiye'ye yönelik nerede bir tehdit varsa onu da yok edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı mahalle toplantısında, 16 yılda Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduklarını belirterek, Türkiye'de 20 bin kilometre duble yol yaptıklarını, hedeflerinin 36 bin kilometreye çıkartmak olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin eskiden başkasının söylediğini kabul eden bir ülke olduğunu anlatan Çavuşoğlu, artık diklenmeden dik duran bir Türkiye bulunduğunu bildirdi.
Sistemin adaletsiz, olduğunu değişmesi ve reforma gitmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in adalet dağıtamadığını, sorunları çözemediğini, bu durumu da Recep Tayyip Erdoğan'dan başka dünyada hiçbir liderin söyleyemediğini kaydetti.
Antalya'ya 2002'de 3,5 milyon turist geldiğini, bu rakamın 2018'de 14 milyona çıkacağını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Her yerde tanıtım yapıyoruz, yeni piyasalara açılıyoruz. 'Dünyada her yerde Türk bayrağı dalgalanacak' dedik. 241 yurtdışı temsilciliğimiz oldu. Bunlar lafla olmaz. Güçle, imkanla olur. Masaya oturduğunuz zaman 'Ben de varım.' diyebilmeniz için ülkenizin güçlü olması lazım. Ekonomik olarak bağımsız olmanız lazım. Artık sahada da masada da güçlüyüz. 'Terör belasını ülkemizden temizleyeceğiz.' dedik temizlemedik mi? Şehirlerde kazdıkları çukurlara gömülmediler mi? Dağlarda inlerine gömmedik mi? Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta tepelerine binmedik mi? Kandil'de tepelerine bineceğiz. Oraları da onlara zindan edeceğiz. Sincar'mış orasıymış, burasıymış fark etmez. Türkiye'ye yönelik nerede bir tehdit varsa onu da yok edeceğiz. Huzur içinde yaşamamız için bunu da yapmamız gerekiyor."
- "Biz artık başkasının eline bakan bir ülke değiliz"
Halktan 16 yıldır kopmadıklarını, vatandaşları dinleyerek politikalarını belirlediklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Hizmet, bayrak aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Türk'ün iki asır sonrasını planlamamız, vizyon ortaya koymamız lazım. Hedeflerimize koşmamız lazım. Artık koalisyonlar devri bitti, kaoslar bitti. Güçlü, Türkiye olacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Evlad-ı Fatihan'ın, Balkanlar'ın yanında. 100. yıldır orada bekleyen, bu dağlardan giden Yörüklere ulaştık. Onlara yol, su, okul yapıyoruz. Ecdadın inşa ettiği külliyeleri, camileri, eserleri, yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü dertliyiz biz. Evlad-ı Fatihan 100 senedir bekliyor. Bosna'da bir program nedeniyle ikindi namazına geç kaldık. İmam da beklemiş. Gönlünü almamı istediler. Kendisine 'Kusura bakma' dedim. Bana 'Sayın bakan biz sizi 100 yıl bekledik, iki saat beklemişiz, ne olacak' dedi. Türkiye'den beklenti işte bu. Biz artık umuduz. Umutsak güçlü olmamız lazım. Biz artık başkasının eline bakan bir ülke değiliz. El uzatan, yardım eden bir ülkeyiz. Türkiye, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra şahlanacak. Türkiye, adalet, barış, istikrar dağıtacak." diye konuştu.
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