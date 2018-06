"Kandil'e ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz"

" İstediler ki ABD bize parmak salladığında söz söylemeyeliyim güçsüz olalım. Etrafımızı bilmeyelim, dünyayı tanımayalım, çocuklarımızı dünya ile rekabet ettirmeyelim. İstediler ki bunları etnik kökenlerine göre ayıralım. Bize dediler ki 'Siz adam olmazsınız.' Biz bugün yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Biz dün de adamdık bugün de adamız. Ne söylerlerse söylesinler. Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin km bölünmüş yol yapmadınız' diyebilirler. 'Her ilde üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'Teknokentler, sanayi yatırımlarını artırmadınız.' Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz atak helikopteri, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya tünelini yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Bize bir şey söyleyemezler. Ama biz bir şey yaptık ve bunu biliyoruz. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik."

AK Parti hükümetlerinin yaptığı çalışmalara değinen Bakan Soylu, vatandaşlardan yapılan yatırım ve çalışmaların yarım kalmaması için destek istedi.