İSTANBUL (AA) - İşçileri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kandil operasyonu ile ilgili sözlerini eleştirerek, "Kandil PKK'nın karargahıdır. Muharrem ne derse desin, ABD ne derse desin biz Kandil'e ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz. Eskiden bize uzaktı. Şimdi İHA'larımız var, ATAK helikopterlerimiz var. Şimdi güvenlik güçlerimiz Kandil'e girecekler ve bayrağımızı oraya dikecekler." dedi. Sarıyer İstinye sahilinde düzenlenen açık hava toplantısında konuşan Soylu, Türkiye’nin kritik bir coğrafyada önemli bir ülke olduğunu ve 24 Haziran seçimlerinin tarihi bir seçim olduğunu söyledi. AK Parti öncesi sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Soylu, bugün gelinen noktada vatandaşların çok iyi sağlık hizmeti aldığını kaydetti. 1999 depremi sonrası gittiği Yalova'da karşılaştığı durumu aktaran Soylu, sokaklarda insan cesetleri bulunduğunu ve ceset torbası olmadığı için insanların cenazelerinin kaldırılamadığını dile getirdi. Türkiye’nin çok zor durumlardan geçtiğini belirten Soylu, toplumun sağcı-solcu, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık şeklinde bölünmeye çalışıldığını aktararak şöyle konuştu:

" İstediler ki ABD bize parmak salladığında söz söylemeyeliyim güçsüz olalım. Etrafımızı bilmeyelim, dünyayı tanımayalım, çocuklarımızı dünya ile rekabet ettirmeyelim. İstediler ki bunları etnik kökenlerine göre ayıralım. Bize dediler ki 'Siz adam olmazsınız.' Biz bugün yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Biz dün de adamdık bugün de adamız. Ne söylerlerse söylesinler. Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin km bölünmüş yol yapmadınız' diyebilirler. 'Her ilde üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'Teknokentler, sanayi yatırımlarını artırmadınız.' Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz atak helikopteri, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya tünelini yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Bize bir şey söyleyemezler. Ama biz bir şey yaptık ve bunu biliyoruz. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." AK Parti hükümetlerinin yaptığı çalışmalara değinen Bakan Soylu, vatandaşlardan yapılan yatırım ve çalışmaların yarım kalmaması için destek istedi.

İşlerin yarım kalmamasını isteyen Soylu, şunları kaydetti: "İşlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile mücadele ediyoruz, belini kırdık, bırakalım mı? ABD'nin talimatıyla hareket eden FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP-C denilen bela ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İslam'ı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Çocuklarımızı zehirleyen Avrupa'dan gönderilen uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı emniyet güçlerimiz yılbaşından bu yana 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkmış durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Bu uyuşturucu illetinden milletimizi kurtarmazsak namerdiz. Tüm güvenlik güçlerimiz çok iyi çalışıyor. İçinde melanetlerin olduğu, her türlü pis işin döndüğü 20 bin binayı yıktık, yıl sonuna kadar hepsini yıkacağız. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Uydumuzu yapıyoruz yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Artık Boğaz daha güvenlikli olacak. Bir bağımsızlık projesidir, Kanal İstanbul'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Bu Tayyip Erdoğan da çok oluyor, öyle mi? Hadi Markara'nın altına iki tane tünel yaptın. Marmaray ve Avrasya'yı yaptın. Şimdi illa ki fesatlandıracak herkesi. Biraz Kılılçdaroğlu fesatlanacak. Bir de şimdi Muharrem İnce çıktı, fesatlanacak. Avrupa fesatlanacak. Evet, Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? 2021'in sonuna kadar bütün dünyaya parmak ısırtacak 28 şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımızı geliştiriyoruz, yarım bırakalım mı?"

Eskiden talimatlarla hareket eden bugün ise öz güvenli bir Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, "Artık çok güzel işler yapıyoruz. Bize parmak salladılar, Afrin'e giremezsiniz dediler. Biz Afrin'e girdik PKK'yı PYD'yi sildik süpürdük." dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Soylu, "İstanbul’a 2 katı turist geldi. Ege’de Akdeniz’de Marmara’da oteller dolu, Karadeniz’de yer yok. 2016'da 26 milyon, 33 milyon, bu yıl onun inadına 40 milyon turist geliyor. Turist sayımız yüzde 40 arttı. Elin oğlu Türkiye’ye güveniyor Kılıçdaroğlu güvenmiyor." şeklinde konuştu. Türkiye'nin önemli mesafeler aldığını dile getiren Soylu, vatandaşlardan Türkiye'yi kafası karışıklara emanet etmemelerini istedi. İstanbul'da bazı tuzu kuru CHP'lilerin HDP'ye oy vereceğini öne süren Soylu, "Yüzde 1.5-2 oy verip HDP’yi barajı geçirecekler. CHP’li kardeşlerimiz bu vebale girmesin. Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda huzuru elde ettik, yarım kalsın mı?" ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin HDP'li Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştiren Soylu, şunları aktardı: