HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kandil'e operasyonu kimsenin ruhu duymayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Kandil'e olası operasyon) Kandil'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir operasyon yapacak ki kimsenin ruhu duymayacak. Eskiden o işler zordu. Şimdi zamanlaması bize ait" - "Muharrem İnce'yi anlarım. O her tarafa yanar döner. Peki 28 Şubat'ta başından kaynar sular dökülmeye çalışılan, Sivas olaylarında neredeyse linç edilmeye çalışılan Temel Karamollaoğlu, kendi celladına aşık olan adam konumundadır. Yazıklar olsun"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e olası operasyona ilişkin, "Kandil'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir operasyon yapacak ki kimsenin ruhu duymayacak. Eskiden o işler zordu. Şimdi zamanlaması bize ait." dedi.

Soylu, Eyüpsultan'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlara hitap etti.

Terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Soylu, "Bugün huzurumuz var değil mi? Allah'a hamdolsun. Doğu ve güneydoğuda da huzur var değil mi? Yarım bırakalım mı? Bir haber daha. Bizim oğlanlar durmuyorlar. Dün 9 taneyi tepelediler, önceki gün 4 tane tepelediler, ondan önceki gün Ağrı'da 5 taneyi daha tepelediler. Şimdi Şırnak'ta da 3 taneyi daha.. Bütün bunlar aynı şekilde Türkiye'nin mücadelesinin devamıdır." diye konuştu.

Soylu, 6-7 Ekim olaylarını anımsatarak, bazı cumhurbaşkanı adaylarının, "Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrıları"nı eleştirdi.

Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret edenlere seslenen Soylu, şöyle devam etti:

"53 insanın katli için tahrik edeceksin sonra da Muharrem İnce efendi kalkacak Edirne cezaevinde türbe ziyaret eder gibi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. 'Bunun buradan çıkması lazım.' diyeceksin. Hadi oradan. Yazıklar olsun. 3 tane oy için. Avrupa'ya yalakalık yapacağım diye, 3 tane oy için. Muharrem İnce'yi anlarım. O her tarafa yanar döner. Peki 28 Şubat'ta başından kaynar sular dökülmeye çalışılan, Sivas olaylarında neredeyse linç edilmeye çalışılan Temel Karamollaoğlu, kendi celladına aşık olan adam konumundadır. Yazıklar olsun. İşi gücü Tayyip Erdoğan'ı kıskanmak. O Türkiye'yi bu hale getirdi. 'Biz nasıl getiremedik.' diyen bir anlayış içerisinde. Peki 'Ben milliyetçiyim.' diye afra tafra yapan Meral Akşener neden Demirtaş'ın içeriden çıkmasını ister? Üçü neden bunun çıkmasını ister?"

Bakan Soylu, Kandil'e olası operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Kandil'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir operasyon yapacak ki kimsenin ruhu duymayacak. Eskiden o işler zordu. Şimdi zamanlaması bize ait. Biz doğru zamanda doğru yerde operasyonu yapar, bir musibeti daha inşallah bu bölgeden temizlemiş oluruz ve Türkiye dünyaya terörle mücadelenin nasıl olduğunu göstermiş olur."

Soylu, konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunu açarak, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Öğle namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Soylu'ya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da eşlik etti.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktıApart cinayetinin altından yasak aşk çıktı
Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan Kandil Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.