Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Her ne kadar eli kanlı bebek katili terör örgütünün siyasi uzantısı bir şekilde Meclis'e sokulsa da bu bizi incitse de Kandil'e yapılan operasyonlar bizi fazlasıyla mutlu etmiştir." dedi.

Işık, derneğin Kahramanmaraş Şubesi'nce şehitler için düzenlenen mevlit programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tamamında dernek olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Her derneğin üye sayısını artırmak için mücadele verdiğini anlatan Işık ancak kendilerinin üye sayılarını artmasını istemediğini belirtti.

Işık, şehit haberlerinden büyük üzüntü duyduklarını, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.

Bir şehit babasının, "Evlatsız yaşanabilir ama vatansız asla" sözünü aktardığında her şeyin dile getirilmiş olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Sürekli dile getirdiğimiz, bir idam yasası ve Kandil'e bir an önce operasyon düzenlenmesiydi. Kandil operasyonu gerçekleştirildi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Kandil operasyonları şehit ailelerimizi ve gazilerimizi son derece mutlu etmiştir. Her ne kadar eli kanlı bebek katili terör örgütünün siyasi uzantısı bir şekilde Meclis'e sokulsa da bu bizi incitse de Kandil'e yapılan operasyonlar bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. İdam yasasının biran önce Meclis'e gelip burada da Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle idam yasasının yeniden çıkartılmasını istiyoruz. Onlar orada sıcak yemeklerini yerken bizler burada şehit aileleri ve gaziler olarak kan ağlıyoruz. Bir an önce idam yasası gelsin ve onlara da gereği yapılsın istiyoruz."

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman'ın da konuşma yaptığı programa şehit yakınları ve gaziler ile Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve davetliler katıldı.