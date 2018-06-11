- "Kandil'i başlarına yıkacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni Türkiye'de kasamız dolu, bütçemiz güçlü, 12,4 milyon emeklimize bir bayramda yaklaşık 13 milyar ödemeyi yapabilecek güce gelmişiz. Bunlar daha da iyi seviyelere gelecek." dedi.

Sarıeroğlu, Karaisalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar sonrasında yaptığı konuşmada, çok önemli günlerden geçildiğini, 24 Haziran'da Karaisalı'dan bir yörük kızı olarak çok büyük destek beklediğini söyledi.

16 yıldır hem millete hizmet etmek için hem de önlerine çıkan engel ve bariyerleri aşmaya çalıştıklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

" Kurulduğumuz günden bu yana ilk önce parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Sonrasında 367 krizlerini, 27 Nisan e-muhtırasını, Gezi olaylarını, 7-8 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık sürecini yaşadık. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hala devam ediyorlar, hala ülkemizin kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olanlar önümüze set çekmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da yapamadıklarını, hayata geçiremedikleri o kirli planları ekonomik olarak yaşatmaya yönelik girişimlerle son bir aydır yoğun olarak karşı karşıya kaldık. Ama Allah'a hamd olsun ki Türkiye eski Türkiye değil. Gece yatıp sabah kalktığınız zaman krizlerle karşı karşıya olan bir ekonomimiz yok. Ayakları sağlam temellere basılı, bugün yine açıklandı yüzde 7,4 büyüme oranı. Dünya küçülürken, sıkıntılar yaşarken Allah'a hamd olsun bizim ekonomimizin çarkları dönüyor. İhracatta, üretimde rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye diz çöktüremeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar bizi kalkınmamızdan, gelişmemizden ve milletimize hizmet etme yolundan asla alıkoyamayacaklar."