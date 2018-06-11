- "Kandil'i başlarına yıkacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni Türkiye'de kasamız dolu, bütçemiz güçlü, 12,4 milyon emeklimize bir bayramda yaklaşık 13 milyar ödemeyi yapabilecek güce gelmişiz. Bunlar daha da iyi seviyelere gelecek." dedi.
Sarıeroğlu, Karaisalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar sonrasında yaptığı konuşmada, çok önemli günlerden geçildiğini, 24 Haziran'da Karaisalı'dan bir yörük kızı olarak çok büyük destek beklediğini söyledi.
16 yıldır hem millete hizmet etmek için hem de önlerine çıkan engel ve bariyerleri aşmaya çalıştıklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:
" Kurulduğumuz günden bu yana ilk önce parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Sonrasında 367 krizlerini, 27 Nisan e-muhtırasını, Gezi olaylarını, 7-8 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık sürecini yaşadık. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hala devam ediyorlar, hala ülkemizin kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olanlar önümüze set çekmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da yapamadıklarını, hayata geçiremedikleri o kirli planları ekonomik olarak yaşatmaya yönelik girişimlerle son bir aydır yoğun olarak karşı karşıya kaldık. Ama Allah'a hamd olsun ki Türkiye eski Türkiye değil. Gece yatıp sabah kalktığınız zaman krizlerle karşı karşıya olan bir ekonomimiz yok. Ayakları sağlam temellere basılı, bugün yine açıklandı yüzde 7,4 büyüme oranı. Dünya küçülürken, sıkıntılar yaşarken Allah'a hamd olsun bizim ekonomimizin çarkları dönüyor. İhracatta, üretimde rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye diz çöktüremeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar bizi kalkınmamızdan, gelişmemizden ve milletimize hizmet etme yolundan asla alıkoyamayacaklar."
- "12,4 milyon emekli ikramiyeden faydalandı"
Bakan Sarıeroğlu görev yaptığı süre içerisinde taşerondakilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili süreci gerçekleştirdiklerini, sonrasında asgari ücretle ilgili görüşmeleri yaptıklarını, memurların zamlarını belirlediklerini, 135 sendikayla sözleşme yaptıklarını hatırlattı.
Yeni istihdam imkanları oluşturmayla ilgili de güçlü bir teşvik paketini hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla ilgili de prim borcu olanlarla ilgili yeniden yapılandırma paketi çıkardıklarını, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ve son olarak da emeklilere iki bayramda bin lira ikramiye düzenlemesini hayata geçirdiklerini anlattı.
Bakan Sarıeroğlu, 12,4 milyon emeklinin bayram ikramiyesinden faydalandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer taraftan vefat eden ölüm alan dul ve yetimlerimiz bu uygulamamızdan faydalanmış durumda. Eğer eski Türkiye olsaydık bunu yapabilmemiz imkansızdı. Hatırlayın, banka, emekli maaşı kuyruklarında vefat edenleri, hastane, ilaç kuyruklarını. Bunun yanı sıra ülkemizde emekli maaşını verebilmek için IMF'nin kapısında, başka kredi kuruluşlarının kapısında bu maaşlar için sıra beklediğimiz, el pençe divan durduğumuz günleri hatırlamanızı istiyorum. Yeni Türkiye'de kasamız dolu, bütçemiz güçlü, 12,4 milyon emeklimizin bir bayramda yaklaşık 13 milyar ödemeyi yapabilecek güce gelmişiz. Bunlar daha da iyi seviyelere gelecek. Bu kadar badireye rağmen bunu başarmışız. Bundan da rahatsız oldular. Bilgi kirliliği, algı çalışması yapmaya çalışıyorlar. Herkese bin lira yattı. Bunula ilgili de çekemeyenler, kabul edemeyenler bu işin üzerine gölge düşürmeye çalışanlar yine spekülasyonlarla yalan yanlış bilgilerle maalesef ki kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz biliyor."
- "Terörle mücadeleden bahsetmiyorlar"
Terörle mücadele konusuna da "İnlerine gireceğiz, başlarını ezeceğiz" dediklerine dikkati çeken Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiklerini, Mehmetçik'in büyük bir zafere imza attığını belirtti.
Sarıeroğlu, terörle mücadeleye değinerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakın şimdi adayların ağzından terörle mücadele diye bir şey çıkıyor mu? 'T' harfini bile duyamıyoruz. Seçim beyannamelerine bakıyorsunuz, cumhurbaşkanı adaylarının terörle mücadeleden bahsetmiyorlar. Diğer taraftan bahsetmedikleri gibi Zeytin Dalı Operasyonu ile FETÖ'süne, DEAŞ'ına, PKK'sına, PYD'sine karşı büyük bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik'imizin başındaki askerin apoletini sökmekle uğraşıyorlar. Bunları inşallah en önemli cevabı yine milletimiz verecek. Biz daha büyük işlere imza atmaktan, taş üstüne taş koymaktan bahsediyoruz, diğerlerine bakıyorsunuz yıkmaktan bahsediyorlar. 'Kanal İstanbul'u, hızlı treni yapmaya ne gerek var' diyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor. Milletimiz daha güzelini, yüksek seviyelerde hizmetleri hak ediyor."
- "24 Haziran Türkiye'nin şahlanmasının kapısını açacak"
Herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'AK davaya' sahip çıkarak çalışmasını beklediklerinin altını çizen Jülide Sarıeroğlu, bunun Türkiye ve mazlum coğrafyalardakiler için yapılması gerektiğini söyledi.
Avusturya'da camilerin kapatılıp, imamların sınır dışı edilmesiyle ilgili girişimlerin görüldüğünü kaydeden Sarıeroğlu, "Şimdi Almanya'ya da sıçramış durumda. Biz büyük, güçlü olmak zorundayız. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmak zorundayız. Bu yüzden 24 Haziran çok önemli. 24 Haziran Türkiye'nin şahlanmasının kapısını açacak. 24 Haziran daha da büyük ideallere ulaşmamızın kapısını aralayacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde aynı istikamette oy kullanmak gerekiyor." diye konuştu.
- "Kandil'i başlarına yıkacağız"
Bakan Sarıeroğlu, her zor, sıkıntılı zamanda milletin önlerini açtığını, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ilk seçimine de güçlü bir damga vurulacağına, sandıkların patlatılacağına inandığını dile getirdi.
Herkesin bayramını şimdiden kutlayan Sarıeroğlu, "Şimdi Mehmetçik'imiz Kandil'e operasyon yapıyor, Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun. O terör örgütüne, evlere ateş düşüren, analarımızın gözlerinden o yaşların akmasına sebep olan terör örgütünün inşallah başını ezeceğiz, Kandil'i başlarına yıkacağız. Mehmetçik'imizle birlikte sizlerin desteğiyle." ifadesini kullandı.
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