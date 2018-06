"Kandili dümdüz edeceğiz"

Milletvekilleri ve parti teşkilatıyla, sadece seçim zamanında değil, her zaman halkın arasında, milletle beraber olduklarını belirten Çavuşoğlu, 16 yıldır Antalyalı hemşehrilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iktidardaki 16 yılın kendileri için kolay geçmediğini, her türlü engellemelerle karşılaştıklarını belirterek, Türkiye'ye diz çöktürmek için içeride ve dışarıda iş birliği yapanların olduğunu ifade etti.

AK Parti'yi kurdukları ilk günden itibaren "Muhtar bile olamaz" dedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmeye çalışıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidara geldik, 'Onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Oraya gidemezsiniz, buraya gidemezsiniz. 'Yaparız, alasını yaparız. 'Bu ülkenin sahibi biziz' dediler. Biz de 'Bu ülkenin sahibi millettir.' dedik. Millet ne derse biz onu yaparız. Başkası ne demiş önemli değil. Bugüne kadar ülkeyi, sistemi, her şeyi kontrol altında tutmuş küçük bir zümrenin ne dediği önemli değil. Siyasi elitlerin ne dediği önemli değil. Millet ne diyor, o önemli. Partiyi kapatmak, Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. Ama her seferinde çözüm yolları bulduk. Her tıkandığımızda da milletimize gittik. Millette bizim için, Türkiye için yol açtı. Bu da yetmedi bu sefer hainleri devreye soktular. Bir taraftan terör örgütleri, bir taraftan FETÖ terör örgütü. Gezi olayları masum bir olay değildir."

Çavuşoğlu, Gezi olayları ile AK Parti'yi yıkamayanların DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldığını, e-muhtıralar yayınladığını belirtti.