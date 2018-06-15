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"Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar." dedi.

Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Türkiye'nin özellikle son 3 yılda çok zor dönemlerden geçtiğine işaret etti.

Her şeye rağmen zor günleri atlattıklarını dile getiren Depboylu, "Yaşadığımız olaylar bizi üzen, aynı zamanda ihanet kabul ettiğimiz, çetrefilli oyunlarla bezenmiş zor günlerdi. Bugün vatanımız dirlik, düzenlik ve birlik içerisinde. Milleti ayrıştırmaya çalışanlar, vatanımızı bölmeye çalışanlar, devleti bölüp parçalamaya çalışanlar bu geçen süreçte, yaptığı her hamlenin karşılığını almış ve güçlü bir Türk milleti ve güçlü bir Türk devleti ile karşı karşıya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte her şey Allah'ın izniyle daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçleneceğini anlatan Depboylu, Yenikapı ruhundaki birlik ve beraberliği devam ettirdiklerini söyledi.

Depboylu, MHP'nin 24 Haziran seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağını ve kendilerine yönelik olumsuz propaganda yürütenlerin de bundan iyi bir ders alacağını kaydetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Depboylu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin son 15 yılına baktığımızda terörle ilgili en ciddi ve en istikrarlı mücadeleyi yürüttüğü dönemdedir. Doğal olarak bundan rahatsız olan PKK yanlısı insanlar mevcuttur. Bunları Kürt kardeşlerimizle özdeşleştirip bir bütün olarak görmek çok büyük bir hatadır. Değerli AK Parti milletvekili de orada yetişmiş bir insandır. Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar. Bütün bunlardan rahatsız olanlar karşısına hedef olarak AK Parti ve MHP'yi almıştır."

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