MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar." dedi.

Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Türkiye'nin özellikle son 3 yılda çok zor dönemlerden geçtiğine işaret etti.

Her şeye rağmen zor günleri atlattıklarını dile getiren Depboylu, "Yaşadığımız olaylar bizi üzen, aynı zamanda ihanet kabul ettiğimiz, çetrefilli oyunlarla bezenmiş zor günlerdi. Bugün vatanımız dirlik, düzenlik ve birlik içerisinde. Milleti ayrıştırmaya çalışanlar, vatanımızı bölmeye çalışanlar, devleti bölüp parçalamaya çalışanlar bu geçen süreçte, yaptığı her hamlenin karşılığını almış ve güçlü bir Türk milleti ve güçlü bir Türk devleti ile karşı karşıya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte her şey Allah'ın izniyle daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.