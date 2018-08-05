HABER

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Son 47 yılın en sıcak yılı yaşanırken, Kandilli Rasathanesi'nden korkutan uyarı geldi. Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi.

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

2018 yılı, ilk 7 aylık verilere göre son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi.

2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçtiği anlamına geliyor. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde en sıcak yıl 2010'du. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak ölçülmüştü. 2018 yılı ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIKLAR 1-1,5 DERECE ARTTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklık artışının sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Küredeki sıcaklıkların artmasıyla birlikte atmosferdeki suyun da buharlaşarak yağışlarla birlikte özellikle sıcaklıkların arttığını söyleyen Tek, "Bunun temel noktalarına gitmeye başlarsak, istenilen refah, artan nüfus büyük enerji taleplerine yol açıyor. Bu enerji talepleri de bizi enerji pazarına yönlendiriyor. Enerji pazarının da yüzde 80'i fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar da karbondioksit üretiyor. Karbondioksit önemli bir sera gazı. Atmosferimizde sera etkisi gösteriyor ve sıcaklıkların hızla artmasına sebep oluyor. 100 yılın başından bu yana İstanbul'da sıcaklıklar 1- 1,5 derece arasında arttı" diye konuştu.

KÜREMİZ GİTTİKÇE ISINIYOR

Tek, 2017 yılının 100 yılın başından bu yana yapılan ölçümlerde 3'üncü en sıcak yıl olduğunu söyledi. 2016 yılının ise 100 yıl içerisindeki en sıcak yıl olduğunu aktaran Adil Tek, 2013-2017 arasındaki 5 yılın da 100 yılın başından bu yana en sıcak geçen yıllar olduğunu kaydetti. Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Özellikle Avrupa'nın batısında 2,2 buçuk dereceye varan, ortalamaların üzerine çıkan sıcaklık değerleri 2018 için görüldü. Küremiz gittikçe ısınıyor bu da beraberinde meteorolojik karakterli, iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri beraberinde getiriyor. Meteorolojik karakterli ve iklim değişikliğine bağlı afetler depremden bile daha ön plana çıkmış vaziyette. Beraberinde getirdiği kuraklık, aşırı seller, kuraklığı beraberinde getirdiği gıda üretimindeki problemler var. Problemi şu an için durdursak bile, atmosfere verdiğimiz sera gazını azaltsak bile durum 200 yıl devam edecek görünüyor. Bizim yapmamız gerekenler; enerji tüketimini minimuma indirmek. Bir de yeşil alanların çoğaltılması" dedi.

"İZMİR VE AYDIN'DA 40-45 DERECEYİ GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK"

Adil Tek, "Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yakınlaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek. Bu sene olduğu gibi aşırı yağışlar, geçen sene olduğu gibi o kuvvetli dolular meydana gelecek. Yine hortumları çok daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

DHA

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi koruduParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi korudu
Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara buzlu yiyecekDoğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara buzlu yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kandilli Rasathanesi Adil tek sıcaklık istanbul sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 13 yorum
AĞAOĞLU gibiler durmak yok yola devam her yere inşaat, bakalım torunlarınıza nasıl bir pislik bırakacaksınız
nedense her yaz son yılların en sıcak mevsimi diye haber yapılıyor. Yaz ayı bu yaz! kaç derece olmasını bekliyorsunuz. üstelikte haftanın iki günü yağışla geçti bu sene!
normal görmeliyiz 80 milyon un üzerinde insan varken kayıtlı acaba ağaç kaç tane var ne alaka diyeceksiniz o serinliği üreten ağaçlar değil mi ülkemizde nüfus oranı hızla artarken devamlı orman arazileri yok ediliyor sanki bunun bir sonucu olmayacak gibi sonucu doğa dengesizliği olacaktır sıcaklık artacaktır su azalacaktır bunlara bağlı hastalıklar artacaktır daha susuzluk çekilen yer söylenmedi yakında öğreniriz bu gidişle her şeyin bir bedeli vardır hiç Türkiye nin kapasitesi hakkında araştırma yapan bilim adamı mız varmı duydunuz mu yanlızca çocuk yapın diyenler var
Istanbulun nüfüs planlamasını biz yapamadık, doğa yapacak anlaşılan.
değiştirin artık hersene aynı laflar
ORMANLARI YAKIN, YOK EDİN, YASA ÇIKARIP, MADEN OCAĞINA ÇEVİRİN DAHA NE VAHİM HAVA ŞARTLARI GÖRECEĞİZ BAKALIM.
Başlıgı düzgün yazın Kandil derken farklı anlaşılıyor ilk etapta teröristler akla geliyor sırf dikkat çekmek için milleti yaniltmayin . basliginiza ......
Ondan sonra da beş vakit namazın ardından utanmadan Allah'tan cehennemden korumasını, cennete koymasını istiyoruz. Kur'anı okuyan biz, yaşayan O'nlar. Bilmem hangimiz daha çok cennete layık?
Şüphesiz Allah vadinden dönmez. Ama bunu da unutmayalım ki Allah, cennet içinde cehennemi, cehennem içinde cenneti yaratmaya kadirdir.
yahu filipinlerde 43 bazen 48 oluyor geçin bu ayakları geçin
bu güzel bir haber.
Şimdi Hava Durumunu Veriyom. İstanbul 85 - 72 C Tekirdağ 86 - 70 C Ankara 90 - 65 C Adana 110 - 95 C - Diyarbakır 125 - 92 C Hepinize Buzlu Günler Dileriz.
Düşündüklerimizi beden yayınlamıyorsunuz???
Diğer Haberler
Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.