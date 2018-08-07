HABER

Kandilli Rasathanesi'nden, "Deprem bilinci" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden, "Deprem bilinci" programı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Türkiye’de Deprem Afeti ve Korunma Yolları" konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek.

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, bu sene 150'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 13-16 Ağustos'taki "Deprem Haftası Etkinlikleri" kapsamında halkla buluşacak.

Deprem bilgilendirme sunumları ve turlarının halka açık ve ücretsiz yapılacağı haftada, Dr. Doğan Kalafat, "Türkiye'de Deprem Afeti ve Korunma Yolları" konulu bilgilendirme sunumları yapacak.

Etkinlikler kapsamında "Afet hazırlık eğitimi deprem park gezileri" ve Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ziyaretlerinin de yer alacağı program, hafta boyunca her gün 09.30-12.00 ve 13.30-16.00'da iki tekrar şeklinde gerçekleşecek.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "https://goo.gl/Dbj5MB" adresindeki formu doldurarak veya "kandilli150yil@boun.edu.tr" adresine e-posta göndererek programa kayıt olabilecek.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Aydilge, longoz ormanlarında çöp topladıAydilge, longoz ormanlarında çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afet Hazırlık Eğitimi Deprem Park gezileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Dr. Doğan Kalafat

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.