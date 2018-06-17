HABER

Kandıra sahilleri, bayramda tatilcilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

(DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kandıra sahilleri dolup taştı.

Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kandıra sahilleri dolup taştı. Tatilciler yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları dolup taştı. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilcilerin yoğun akınına uğrayan plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle bölgedeki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Uzun yıllardır tatil yapmak için Kandıra sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Keskin, "Kandıra'daki plajların hepsi birbirinden güzel. Tatil fırsatı bulduğumuzda ailece hep buraya geliyoruz. Bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor ama sevdiğimiz için bizi bu yoğunluk rahatsız etmiyor." dedi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
ek fotoğraflar// Davutpaşa'da mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardıek fotoğraflar// Davutpaşa'da mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Ayvalık'ta bayramda tekne turlarına yoğun ilgiAyvalık'ta bayramda tekne turlarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.