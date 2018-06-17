Kandıra sahilleri, bayramda tatilcilerle doldu

Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kandıra sahilleri dolup taştı. Tatilciler yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları dolup taştı. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilcilerin yoğun akınına uğrayan plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle bölgedeki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Uzun yıllardır tatil yapmak için Kandıra sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Keskin, "Kandıra'daki plajların hepsi birbirinden güzel. Tatil fırsatı bulduğumuzda ailece hep buraya geliyoruz. Bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor ama sevdiğimiz için bizi bu yoğunluk rahatsız etmiyor." dedi.

