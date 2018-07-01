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Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları tatilcilerle doldu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları tatilcilerle doldu.

Kandıra sahilleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller dolup taştı. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Kandıra'nın birçok koyunda bulunan kayalıklarda gençler kayaların üzerinden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan uyarı tabelalarına aldırmayan gençler, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan atlamaya devam etti.

Kandıra sahillerini İzmit'e yakın olduğu için sevdiğini söyleyen Emre Aydın, "Burayı seviyoruz. İzmitliyiz, diğer tatil yerleri bizim için fazla pahalı oluyor" dedi.

İstanbul'dan gelen Akif Yusuf Yaman, "4-5 arkadaş toplanıp buraya geldik. Burası hem çok uygun hem de İstanbul'a yakın. Bizim için maddi olarak, görsel olarak her şeyiyle daha güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Ege, Akdeniz hem uzak, hem pahalı" diye konuştu.

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