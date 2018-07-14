Kandıra sahilleri, tatilcilerle doldu

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları tatilcilerle doldu. Tatilciler, Karadeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Kandıra sahilleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli ve ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına akın etti. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle plajlar doldu. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

