Kandıra'da saklı cennet

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde çok kişinin bildiği mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle dolarken, az kişi tarafından bilinen Sardala Koyu ise kumsallara göre boş kalıyor. Ormanla denizin buluştuğu, denizin şekillendirdiği kayalıkların bulunduğu koy, bilenler tarafından 'cennetten bir köşe' diye nitelendiriliyor.
Kandıra'ya 25 kilometre uzaklıkta, Ağva ile Bağırganlı arasında kalan Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu, suyunun ve manzarasının güzelliğiyle az sayıda tatilci tarafından biliniyor. Yemyeşil ormanların arasında kalan Sardala Koyu'nu özellikle kampçılar tercih ediyor. Bölgede bulunan denizin oluşturduğu, içinden sandalların geçebildiği, 'Malkaya' olarak bilinen kayalıklar ise bölgenin güzelliğini daha da artırıyor. Gençler, kayalıkların üzerine çıkıp, denize atlarken yüzerek, kayalıkların içindeki mağaralara ulaşıyor. Kamp kurarak, güneşin doğuşunu ve batışını izleyen, tertemiz deniz ile güneşin keyfini çıkaran gençler, şarkılar söyleyerek, keyifli zaman geçiriyor.
Kandıra'nın çok güzel doğaya sahip olduğunu belirten bir tatilci, "Kandıra'nın, mavi bayraklı birçok plajı var ve buralar çok kalabalık oluyor. Bizler daha az kişinin bildiği, ulaşımın daha zor olduğu cennetten bir köşe olan Sardala Koyu'nu tercih ediyoruz. Burası daha bakir bir koy. Kamp yaparak, tatilimizi Sardala Koyu'nda geçiriyoruz" dedi.
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