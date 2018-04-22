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Kandıralı muhtarlar Başkan Doğan’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Kandıra Muhtarlar Dernek Başkanı Musa Yener, beraberindeki mahalle muhtarları ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.Kandıra Muhtarlar Dernek Başkanı Musa Yener, Akçabeyli muhtarı Savaş Kesikbaş ile Kızılcapınar muhtarı Turan Ongur, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Yener “Belediye başkanımız sadece İzmit’teki çocukları değil Kandıra ilçemizdeki çocukları da bisiklet vererek sevindiriyor.

Kandıralı muhtarlar Başkan Doğan’ı ziyaret etti

Kandıra Muhtarlar Dernek Başkanı Musa Yener, beraberindeki mahalle muhtarları ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.
Kandıra Muhtarlar Dernek Başkanı Musa Yener, Akçabeyli muhtarı Savaş Kesikbaş ile Kızılcapınar muhtarı Turan Ongur, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Yener “Belediye başkanımız sadece İzmit’teki çocukları değil Kandıra ilçemizdeki çocukları da bisiklet vererek sevindiriyor. Başkanımızın ilçemize verdiği değeri çok iyi biliyoruz. Kendisine ilçemiz halkı ve muhtarları adına teşekkür etmek istedik. Başkanımızın performansını uzun yıllar takip ediyor ve kendimize idol olarak kabul ediyoruz” dedi.
Her ne kadar yetki sınırları dışında olsa da Kandıra denildiği zaman geri durmadıklarını belirten Başkan Doğan, “Kendimi Kandıralı gibi hissediyorum. Oraya karşı bir aidiyet hissediyorum. Kandıra denildiği zaman hiç itiraz edemiyoruz, doğduğumuz yer gibi görüyoruz. Her zaman sizin hizmetinizdeyiz. Her ne kadar sınırlarımız olsa da yetkilerimiz sınırlı olsa da elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz. 3 senedir, Kandıra’mızın öğrencilerine de bisiklet dağıtıyoruz. Yaklaşık 2 bine öğrencimize bisiklet vererek onları sevindirdik. Büyükşehir Belediyemiz, hükümetimiz Kandıra Belediyemiz güzel hizmetler yapıyor. Hep birlikte güzel bir süreç yaşıyoruz. Köylümüz mutlu olduğu zaman biz şehirde daha mutlu oluyoruz. Köy olmadan şehir olmaz” şeklinde konuştu.

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