HABER

Kangal köpeği, kediyi emziriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.

Kangal köpeği, kediyi emziriyor

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.
Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi emziriyor. Köpeğin, kediyi emzirmesi görenleri şaşırtıyor. İsmail Şahin, köpeğin uzun süredir kediyi emzirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kangal köpeği, kediyi emziriyorKangal köpeği, kediyi emziriyor

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Vahşete istenen ceza belli oldu

Vahşete istenen ceza belli oldu

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.