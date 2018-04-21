Kangal köpeği, kediyi emziriyor

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.

Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi emziriyor. Köpeğin, kediyi emzirmesi görenleri şaşırtıyor. İsmail Şahin, köpeğin uzun süredir kediyi emzirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI