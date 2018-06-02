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Kangallar, veteriner milletvekili adayını korkutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

AK Parti Kars Milletvekili adayı Prof.

AK Parti Kars Milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç, seçim çalışmaları için gittiği Selim ilçesine bağlı Başköy'de kangal köpekleriyle karşılaştı. Herkes sağa sola kaçışırken, asıl mesleği veteriner hekim olan Prof. Dr. Kılıç, köpekleri severek uysallaştırdı.
Kars'ta seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti milletvekili adayı Yunus Kılıç, Selim ilçesine bağlı Başköy'ü ziyaret etti. Bu sırada yayladan sürü ile birlikte inen iki kangal köpeği, kafilenin yanına geldi. Bu sırada herkes sağa sola kaçıştı. Asıl mesleği veteriner hekim olan Prof. Dr. Kılıç, ise köpekleri sevmeye başladı. Bir anda uysallaşan köpekler, Prof. Dr. Kılıç'ın çevresinde dolaşmaya başladı. Köpeklerin, sevgiyle yaklaşıldığında saldırmayacağını ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, Köpekler senin aklından geçeni değil, vücudunda olan hormonal, enzimal değişimleri bile anlarlar. Onların hisleri belki bizden 10 kat daha kuvvetlidir. Millet onların bizi anlamadığını zanneder, ama öyle değil. Hayvanlar çok daha hassas ve duyarlıdırlar. Siz ona iyi yaklaştığınızda sorun olmaz. Bunlar safkan kangallar. Bunların kuyruğunu keserler ve zannederler ki hayvanlar daha duyarlı olur. Oysa hiç öyle değil. O kuyrukta bir sürü kıl var ve onlar her türlü duyularla donatılmış. O kıllar kalsa daha iyi olacak diye konuştu.

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