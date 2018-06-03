İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Ahmet Yiğit Yıldırım, ramazanda kan bağışındaki azalma nedeniyle "Kanımız Kızılay'a Oyumuz Cumhur İttifakına" sloganıyla kampanya başlattı.

Türkiye Kızılayı işbirliğiyle Zeytinburnu metrobüs durağı yanında kurulan çadırda başlatılan ve ramazan boyunca sürecek kampanyaya, iftar sonrası vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan hem Cumhur İttifakına oy, hem de Kızılay için kan istediklerini dile getiren Yıldırım, "Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kan verme sayısında yaşanan ciddi düşüşe bağlı olarak stoklar eriyor ve özellikle bazı gruplarda kan bulmak zorlaşıyor. Bizler de bir nebze olsa bu ihtiyacı gidermek için Kızılay ile kan bağış kampanyası başlattık." dedi.

Yoldan geçen vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakına oy istediklerini, hayat kurtarmak için de iftardan sonra kan vermeleri yönünde ricada bulunduklarını dile getiren Ahmet Yiğit Yıldırım, şöyle devam etti:

"Seçim standımızın hemen yanında Kızılay tarafından kurulan kan bağış çadırında ramazan ayı boyunca kampanyamız devam edecektir. Ramazan paylaşmaktır, kan vererek Türk Kızılayı'na destek olalım ve bir hayat kurtaralım."

