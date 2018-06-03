İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Ahmet Yiğit Yıldırım, ramazanda kan bağışındaki azalma nedeniyle "Kanımız Kızılay'a Oyumuz Cumhur İttifakına" sloganıyla kampanya başlattı.
Türkiye Kızılayı işbirliğiyle Zeytinburnu metrobüs durağı yanında kurulan çadırda başlatılan ve ramazan boyunca sürecek kampanyaya, iftar sonrası vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlardan hem Cumhur İttifakına oy, hem de Kızılay için kan istediklerini dile getiren Yıldırım, "Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kan verme sayısında yaşanan ciddi düşüşe bağlı olarak stoklar eriyor ve özellikle bazı gruplarda kan bulmak zorlaşıyor. Bizler de bir nebze olsa bu ihtiyacı gidermek için Kızılay ile kan bağış kampanyası başlattık." dedi.
Yoldan geçen vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakına oy istediklerini, hayat kurtarmak için de iftardan sonra kan vermeleri yönünde ricada bulunduklarını dile getiren Ahmet Yiğit Yıldırım, şöyle devam etti:
"Seçim standımızın hemen yanında Kızılay tarafından kurulan kan bağış çadırında ramazan ayı boyunca kampanyamız devam edecektir. Ramazan paylaşmaktır, kan vererek Türk Kızılayı'na destek olalım ve bir hayat kurtaralım."
Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
Anne vahşetinde kan donduran detay!
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum