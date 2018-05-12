Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali

"Devlet vatandaş birlikteliği, kaymakamlık ve belediye çalışmalarının bir çatı altında toplanması müthiş bir sinerji getirdi. Belki de Çatak, son 10 yılda alamadığı hizmeti son bir yılda aldı. Umarım bu hizmetler katlanarak devam edecek. Bugün de bu huzur ortamından faydalanıyoruz."

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise festivalin her yıl çok daha güzel etkinliklere sahne olduğunu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"İlçemizin tüm sorunlarını önümüze koyup yola çıktık ve yaklaşık 15 aylık bir süre içerisinde geriye dönüp baktığımızda o kadar uzun bir yol katetmiş olmanın ve ilçemizde bulunan mahallelerin neredeyse tüm sorunlarını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yola başlarken öncelikle belirlemiş olduğumuz yol haritası, kurduğumuz çalışma ekibi ve kurumlar arası dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun ve problemin olamayacağını gördük."

Hacı Asım Akgül, "Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.