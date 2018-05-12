Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali" güzel görüntülere sahne oldu.
Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede düzenlenen festivale vatandaşlar, yağan yağmura rağmen yoğun ilgi gösterdi.
Festival kapsamında kurumlar arası rafting yarışmaları yapıldı, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Festivalde çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu ile kukla gösterisi yapıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, festivalde yaptığı konuşmada, son 1,5 yıldır Çatak'ın çehresinin değiştiğini söyledi.
Hükümetin kararlı tutumu ve güvenlik birimlerinin yüksek gayretleriyle terörle mücadelede elde edilen başarıların sahada büyük bir yansıma bulduğunu anlatan Parlak, şöyle konuştu:
"Devlet vatandaş birlikteliği, kaymakamlık ve belediye çalışmalarının bir çatı altında toplanması müthiş bir sinerji getirdi. Belki de Çatak, son 10 yılda alamadığı hizmeti son bir yılda aldı. Umarım bu hizmetler katlanarak devam edecek. Bugün de bu huzur ortamından faydalanıyoruz."
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise festivalin her yıl çok daha güzel etkinliklere sahne olduğunu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
Geçen yıl belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini dile getiren Akgül, şunları kaydetti:
"İlçemizin tüm sorunlarını önümüze koyup yola çıktık ve yaklaşık 15 aylık bir süre içerisinde geriye dönüp baktığımızda o kadar uzun bir yol katetmiş olmanın ve ilçemizde bulunan mahallelerin neredeyse tüm sorunlarını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yola başlarken öncelikle belirlemiş olduğumuz yol haritası, kurduğumuz çalışma ekibi ve kurumlar arası dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun ve problemin olamayacağını gördük."
Hacı Asım Akgül, "Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da Çatak Kaymakamlığı ve belediyesinin çok güzel çalışmalar yaptığını anlatarak, "Büyükşehir olarak 230 kilometre yol yaptık. 17 milyon para harcadık yolların yapımına. Bu yapılan işlerde değerli kaymakamımızın ve yardımcılarının rehberliği çok fazla oldu." diye konuştu.
Festivale, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ile kurum amirleri de katıldı.
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