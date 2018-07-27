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'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

*'Kanlı Ay'  15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN- /İSTANBUL DHA 'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı.

*'Kanlı Ay' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN- /İSTANBUL DHA

'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.

Beşiktaş'ta toplananlar doğa olayını izlemek üzere sahile gitti. Öte yandan 'Kanlı Ay' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyirlik görüntü oluşturdu.

Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ayın görüntüsü

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