'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA-2

*'Kanlı Ay' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN- /İSTANBUL DHA
'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.
Beşiktaş'ta toplananlar doğa olayını izlemek üzere sahile gitti. Öte yandan 'Kanlı Ay' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyirlik görüntü oluşturdu.
Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
Görüntü Dökümü:
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-Ayın görüntüsü
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