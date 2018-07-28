'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA 

Haber-Kamera: Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Görüntü Dökümü:
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-Ay tutulmasından genel ve detaylar
-Kanlı Ay'dan detaylar
-Ay'ın yakın çekimleri
(HALİÇ)
-Ayın görüntüsü
-Dürbün ile izleyenler
-Fotoğraf çekenler
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
-Haliç
-Metro köprüsü
-Galata Kulesi
-Camiler
-Ayın görüntüsü
-Galata köprüsü
-ORTAKÖY
-Dürbünle izleyenler
-Fotoğraf çektirenler
-Kanlı Ay'ın görüntüsü
-Genel ve detaylar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ay
-EMİNÖNÜ
-Ayı izleyenler
-Röpler
-Fotoğraf çekenler
-Genel ve detaylar
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