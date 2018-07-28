HABER

'Kanlı Ay' İstanbul semalarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

21.

Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- 21. YÜZYILIN en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve 'tam tutulma' gerçekleşti. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul'dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısıİstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

Türkiye'yi ayağa kaldıran köpeğe işkence görüntülerinde yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran köpeğe işkence görüntülerinde yeni gelişme!

İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 100 bin bina yıkılacak

İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 100 bin bina yıkılacak

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.