'Kanlı Ay' İstanbul semalarında

Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- 21. YÜZYILIN en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve 'tam tutulma' gerçekleşti. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul'dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması
66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı
Okuyucu Yorumları 0 yorum