Haber: Salih Zeki SARIDANİŞMET - İSTANBUL DHA Dünya yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını bekliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek. 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. 'Kanlı ay' tutulması öncesi Ay son iki günde İstanbul üzerinde böyle görüntülendi.
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