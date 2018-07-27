Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Dünya bugün çok özel bir doğa olayına tanıklık edecek. Son yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Dünya, Ay ile Güneş'in arasına girecek. Atmosferdeki partiküller ise Ay'a en yakın noktaya çıkacak. Bu şekilde ay tutulmada kırmızı görülecek. Ayrıca Mars da Ay ile aynı hizada olacak. KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? NEREDEN İZLENEBİLECEK? Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erecek. Ancak bu doğa olayı, felaket söylentilerini de beraberinde getirdi. KANLI AY TUTULMASIYLA İLGİLİ KORKUTAN İDDİA Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor. KANLI AY TUTULMASI NEDİR? Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.

Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur. Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir. KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENİR? 27 Temmuz'da son yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulmasının en net görülebileceği yerlerden biri de Denizli olacak. 27 Temmuz gecesi saat 20.30-01.15 arasında Laodikya Antik Kenti'nde tam ay tutulması gözlemi konusunda Türkiye'deki tek organizasyonun Denizli'de gerçekleştirileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Yüzyılın en önemli gök olaylarından birine şahit olunacak programa ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim insanlarından astronomi biliminin duayenleri de katılacak” dedi.

Bu yılın en uzun Ay tutulması, yarın akşam Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde de izlenebilecek. Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 27 Temmuz’da gerçekleşecek tutulma esnasında Ay’ın, yerin oluşturduğu gölgenin içinden geçeceğini ve kızılımsı renk alacağını söyledi. Tutulmanın TSİ ile 20.15’te başlamasına karşın 21.24’e kadar Ay’ın ışığında belirgin değişim olmayacağını belirten Kılıçoğlu, bu saatten itibaren Ay’ın, yerin tam gölgesi içine girmeye başlayacağını ve gökyüzünde bir bölümünün kararmış gibi gözükeceğini dile getirdi. Saat 22.30’da ise Ay’ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürüneceğine dikkati çeken Kılıçoğlu, “Ay’ın bu görüntüsü saat 00.13’e kadar sürecek olup bu andan sonra Ay bir ucundan yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak, saat 01.19 gibi tam gölgenin içinden çıkacak ve eski haline yakın hale dönecektir. Tam tutulma bir saat 43 dakika olup en iyi gözlem yapılabilecek saatler 22.30 ile 00.13 arasıdır. Bu anlamda son yüzyılın en uzun gözlenen Ay tutulmalarından biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KANLI AY TUTULMASINI İZLEME 5 LİRA



Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin tutulmaya ilişkin etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Etkinliğin saat 20.45’te başlayacağı bilgisini veren Kılıçoğlu, şunları kaydetti: “Etkinlik ücreti tam 5 lira, öğrenci ise 2,50 liradır. Etkinliğimizde havanın açık olması durumunda teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn gözlenecek ve Ay’ın görüntüsü canlı yayın olarak bir perdeye yansıtılacaktır. Gece yarısına kadar sürdürmeyi planladığımız etkinlik kapsamında Ay tutulmalarına ilişkin ayrıntılı bir sunum da gerçekleştirilecektir. Rasathanemizde her ay en az bir etkinlik düzenlemeye gayret etmekteyiz. İlgilenenler ve bu etkinliğe katılım şansı olamayacak olanlar için bir sonraki ‘Meteor Yağmurları’ adlı etkinliğimiz 12 Ağustos gecesi gerçekleşecektir.”

Kılıçoğlu, ayrıca rasathaneyi ziyaret etmek isteyenlerin, etkinlik takvimi ve adresine “rasathane.ankara.edu.tr”den ulaşabileceğini sözlerine ekledi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN DE İZLENEBİLECEK



İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle 2017 yılının başından beri halka açık olarak her ay düzenlenen “Gözlem Geceleri” kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Ay tutulmasının izlenebileceği kaydedildi.