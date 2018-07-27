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Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek. Peki 'Kanlı Ay' tutulması depremin habercisi mi? İşte cevabı...

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

'KANLI AY' TUTULMASI DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Mesleği makina mühendisi olan bir profesörün ay tutulmasını depreme bağlamasının ardından ay tutulmasının depremi tetiklediği ilgisinin oluşturulduğunu ve bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber canlı yayınında kanlı ay tutulmasının depremin habercisi olmadığını üstüne basa basa söyledi.

'KANLI AY' TUTULMASI NEDİR?

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine bir hayli yaklaşacağı tutulma esnasında dünyanın gölgesinin altında kalan ay, muhteşem bir bakır rengi ile keyfine doyum olmayacak bir görüntüye sahip olacak. Kanlı ay tutulması Türkiye ile birlikte Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek. İstanbul'da havanın açık olması hâlinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanında portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek.

tutulma

'KANLI AY' TUTULMASINI İZLERLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.


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