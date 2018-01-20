"Kanlı Ocak Katliamı" kurbanları Iğdır'da anıldı

Azerbaycan'da 28 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Üniversitesi, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği anma programında, 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer şehirlerde yaşanan ve çocuk ile kadınların katledildiği "Kanlı Ocak Katliamı"nda yaşanan olaylar anlatılıp o güne dair materyaller paylaşıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, programda yaptığı konuşmada, SSCB Ordusu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girmesiyle gerçekleştirilen katliamın tarihin kara sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca çeşitli badireler atlattığını belirten Ünlü, "Milletimizin bağımsızlığına kastetmek isteyenler, tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır. Unutulmamalıdır ki atalarımız ikbalin değil istikbalin peşinden koşmuştur. İşte Kara Ocak bizlere vatanın gerçek sahibinin, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlara ait olduğunu gösteren örneklerden biridir. 'İki devlet tek millet' olan Türkiye ve Azerbaycan yıllar geçse bile yapılan hiçbir katliamı unutmayacak, acıları zihninde taze tutacak, yeri gelince birlikte üzülecek ve yaralarını da birlikte saracaktır." dedi.