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Kano sporcuları turizm için kürek çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Kano sporcuları turizm için kürek çekti

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) kano ekibi, "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, Tunca ve Meriç nehirlerinde 10 kilometre kürek çekti.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün altından 7 kanoyu Meriç Nehri'ne indiren 14 sporcu, Meriç Köprüsü'nün gözlerinden geçti.

Nehir kenarındaki Protokol Evi'nde çaylarını yudumlarken eşsiz manzarayı izleyen vatandaşları selamlayan sporcular buradan Tunca Köprüsü'ne kadar kürek çekerek ilerledi.

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Okun Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da Turizm Haftası'nda aynı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Turizme katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini anlatan Akman, "Tunca ve Meriç nehirlerinde kano yapılabildiğini vurgulamak adına 6 yıldır etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de 14 kano sporcumuz tarihi Tuna ve Meriç köprülerinin altından geçti. Yaklaşık 10 kilometre kürek çeken sporcularımız Turizm Haftası'nda farkındalık oluşturdu." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Özcan Alarslan da Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, "Sporcularımız aynı zamanda turizme dikkat çekti. Osmanlı mirası köprüler Edirne için çok önemli. Köprüler hem tarihimizin bir parçası hem de turizm destinasyon alanı içerisinde yer alıyor. Köprüleri görmek için yurt içi ve yurt dışından binlerce, milyonlarca vatandaş Edirne'ye geliyor. Bu etkinliklerle tarihi eserlerimizi daha da tanıtarak insanların ilgisini çekmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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