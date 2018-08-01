"Kanser hastaları doktorsuz kaldı" iddiası

Sağlık Bakanlığı tarafından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli tıbbi onkoloji uzmanı 2 doktorun istifasının, usulüne uygun olarak değerlendirildiği ve onaylandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Kanser hastaları doktorsuz kaldı" başlığıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı 2 doktorun istifasının, usulüne uygun olarak değerlendirildiği ve onaylandığı belirtilen açıklamada, istifası onaylanan uzman doktorların, hastaların mağduriyet yaşamaması için ayrılışlarını geciktirdikleri aktarıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir ay süreyle tıbbi onkoloji uzmanı görevlendirmesi yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Bakanlık ve İl Müdürlüğünün, hastaların tedavi sürecince herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceği ifade edildi.
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