HABER

Kanser hastaları için kitap çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kanser ve Hasta Hakları Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Sert: - "Birbirinden farklı vakalar üzerinden bir kitap oluşturmayı düşünüyoruz ve bu kitap kanserle yaşayan bireylerin haklarına erişimi için pratik kitabı olacak"

İSTANBUL (AA) - Kanser ve Hasta Hakları Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Gürkan Sert, birbirinden farklı vakalar üzerinden bir kitap oluşturmayı düşündüklerini belirterek, "Bu kitap kanserle yaşayan bireylerin haklarına erişimi için pratik kitabı olacak." dedi.

Sert, düzenlenen basın toplantısında çalışmaları ve platform çatısı altındaki derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de hasta haklarının temel çerçevede belirlenmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini dile getiren Sert, bu çalışmalar sonucunda birbirinden farklı 4 ayrı broşür ve bir kitap hazırladıklarını kaydetti.

Sert, temel hasta haklarını içeren bir kitap yayınladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Arkasından, yaşanan vakalar üzerinden etik ve yasal değerlendirmeler yaparak insanları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu bütün derneklerin iş birliğiyle sağlayacağız. Şu anda dernekler kendi örnek vakalarını oluşturuyor, topluyorlar. Kısa sürede bir havuzda toplayacağız. Tekrar eden vakaları eleyip birbirinden farklı vakalar üzerinden bir kitap oluşturmayı düşünüyoruz. Bu kitap kanserle yaşayan bireylerin haklarına erişimi için pratik kitabı olacak. Pek çok başlıkla önemli bilgileri bir arada içeren, belki Türkiye'de bir ilki temsil edecek bir kitabı yayınlamaya hazırlanıyoruz. Büyük ölçüde hazırlıklarımız bitti. Tıp ve hukuk öğrencilerinden de destek alıyoruz. Kanserle yaşayan bireyler, onların hakları için bir hukuk masası oluşturduk. Bu bireyler hasta hakları konusunda bizden destek almak üzere başvurduğu zaman hukuk masamızdaki arkadaşlarımız destek olacak. Umarım hepimiz için insan haklarına uygun sağlık hizmetleri alacağımız günler yakındır."

- "Sorularımız için utanmamalıyız"

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Şule Şahin Onat da hasta hak ve ihlaliyle ilgili tanı alma sürecinde haber vermenin hekimler açısından çok atlanan ancak hasta için çok önemli olan bir basamak olduğunu belirtti.

Erken tanının önemli olduğuna dikkati çeken Onat, "Ama tanı alan hastanın yaşam kalitesini yüksek devam ettirmesi de çok önemli. Kanser rehabilitasyonun Türkiye'de çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Uzman Psikolog Feride Yıldırım Güneri ise slayt eşliğinde yaptığı sunumda, hastalığın, teşhisin ve uygulanan tedaviler hakkında bilgilendirilme hakkı bulunduğunu aktararak, bilgi kadar bilginin nasıl verildiğinin de çok önemli olduğunu anlattı.

Hastaların soru sorabilme hakkı bulunduğuna işaret eden Güneri, "Bu da çoğunlukla elimizden alınan bir hakkımız. Soru sorabilmek, istediğimiz kadar anlamamaya, tekrar ettirmeye hakkımız var. Tıp çalışanları açısından 'tamam mı, anlaştık mı?' bir soru değil aslında. Doğru soru, 'anlaşılmayan bir yer var mı, aklınıza takılan, net olmayan bir yer var mı' gibi daha açık uçlu sorular olmalı. Sorularımız için utanmamalıyız. 'Çok vaktini aldım, çok soru sordum' duygusunu yaşamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamazHakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurduÇorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Gürkan Sert kanser Kanser ve Hasta Hakları Platformu

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

İlginizi Çekebilir

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.