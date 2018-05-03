Kanser hastaları için kitap çalışması

"Arkasından, yaşanan vakalar üzerinden etik ve yasal değerlendirmeler yaparak insanları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu bütün derneklerin iş birliğiyle sağlayacağız. Şu anda dernekler kendi örnek vakalarını oluşturuyor, topluyorlar. Kısa sürede bir havuzda toplayacağız. Tekrar eden vakaları eleyip birbirinden farklı vakalar üzerinden bir kitap oluşturmayı düşünüyoruz. Bu kitap kanserle yaşayan bireylerin haklarına erişimi için pratik kitabı olacak. Pek çok başlıkla önemli bilgileri bir arada içeren, belki Türkiye'de bir ilki temsil edecek bir kitabı yayınlamaya hazırlanıyoruz. Büyük ölçüde hazırlıklarımız bitti. Tıp ve hukuk öğrencilerinden de destek alıyoruz. Kanserle yaşayan bireyler, onların hakları için bir hukuk masası oluşturduk. Bu bireyler hasta hakları konusunda bizden destek almak üzere başvurduğu zaman hukuk masamızdaki arkadaşlarımız destek olacak. Umarım hepimiz için insan haklarına uygun sağlık hizmetleri alacağımız günler yakındır."

Türkiye'de hasta haklarının temel çerçevede belirlenmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini dile getiren Sert, bu çalışmalar sonucunda birbirinden farklı 4 ayrı broşür ve bir kitap hazırladıklarını kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Kanser ve Hasta Hakları Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Gürkan Sert, birbirinden farklı vakalar üzerinden bir kitap oluşturmayı düşündüklerini belirterek, "Bu kitap kanserle yaşayan bireylerin haklarına erişimi için pratik kitabı olacak." dedi.

- "Sorularımız için utanmamalıyız"

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Şule Şahin Onat da hasta hak ve ihlaliyle ilgili tanı alma sürecinde haber vermenin hekimler açısından çok atlanan ancak hasta için çok önemli olan bir basamak olduğunu belirtti.

Erken tanının önemli olduğuna dikkati çeken Onat, "Ama tanı alan hastanın yaşam kalitesini yüksek devam ettirmesi de çok önemli. Kanser rehabilitasyonun Türkiye'de çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Uzman Psikolog Feride Yıldırım Güneri ise slayt eşliğinde yaptığı sunumda, hastalığın, teşhisin ve uygulanan tedaviler hakkında bilgilendirilme hakkı bulunduğunu aktararak, bilgi kadar bilginin nasıl verildiğinin de çok önemli olduğunu anlattı.

Hastaların soru sorabilme hakkı bulunduğuna işaret eden Güneri, "Bu da çoğunlukla elimizden alınan bir hakkımız. Soru sorabilmek, istediğimiz kadar anlamamaya, tekrar ettirmeye hakkımız var. Tıp çalışanları açısından 'tamam mı, anlaştık mı?' bir soru değil aslında. Doğru soru, 'anlaşılmayan bir yer var mı, aklınıza takılan, net olmayan bir yer var mı' gibi daha açık uçlu sorular olmalı. Sorularımız için utanmamalıyız. 'Çok vaktini aldım, çok soru sordum' duygusunu yaşamamalıyız." ifadelerini kullandı.

