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Kanser hastalarına mağaza dolusu "şefkat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kanser hastalarının, giysi, ayakkabı, terlik, çocuk kıyafeti gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilecekleri "Şefkat Eli Mağazası" hizmete girdi

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) ve Türk Kızılayı iş birliğinde, kanser hastalarının ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği "Şefkat Eli Mağazası" açıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, mağazanın açılışında yaptığı açıklamada, kanser hastalarının, "Şefkat Eli Mağazası"ndan, etiketli, hiç kullanılmamış ürünleri alabileceklerini belirtti.

Hastane sosyal hizmet uzmanları tarafından hastaların ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme anketi yapıldığını ifade eden Altuntaş, "Takip ettiğimiz hastalarda kimin neye ihtiyacı var biliyoruz. Kanser hastalığı akut bir süreç değil, kronik ve uzun bir süreç. Biz de tahminen ihtiyacı olanları biliyoruz. Ancak bilmediğimiz de olabilir. Onlar da rahatlıkla gelip ihtiyacını beyan edip alıp gidebilir." dedi.

Altuntaş, kanser hastalığının uzun bir dönemi kapsadığını, bu süreçte her anlamda destek olunması gerektiğini söyledi.

Kanser hastası olan oğlunun tedavisiyle ilgilenen bir babanın isteğinden ilham alarak mağazayı açmaya karar verdiklerini söyleyen Altuntaş, "Baba, gözleri dolarak, 'Hocam ben etiketli ürün giymedim, kanserli çocuğuma da giydiremedim' dedi. Türk Kızılayı ile beraber hastaların etiketli ürün ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Altuntaş, hastanenin, kanser hastalarına sosyal destek anlamında, önemli kurum ve kuruluşlarla beraber iş birliği yaparak destek vermeye çalıştığını kaydetti.

Kanser hastaları, mağazadan giysi, ayakkabı, terlik, hasta bezi, çocuk kıyafeti gibi ürünleri ücretsiz alabilecek.

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