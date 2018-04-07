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Kanser hastalarından Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören yaklaşık 40 hasta, Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören yaklaşık 40 hasta, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret etti.

Eceabat ilçesine gelen 40'ya yakın kanser hastası ve hastane personeli, Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası, Mecidiye Tabyası, Şeyit Onbaşı Anıtı ve Şahindere Şehitliği ile Şehitler Abidesi'ni gezip, dua etti.

Hastanenin Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu İncediş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında buraya geldiklerini belirtti.

"Onlarla birlikte çok farklı duygular yaşadık." diyen İncediş, şunları dile getirdi:

"Bizler de kendi iç dünyamızda şehitlik duygusunu yaşayarak çok farklı bir gün geçirdik. Farklı projeler üretmeye gayret ediyoruz. Buradan kanser hastalarına söyleyebileceğim tek şey lütfen tanı aldıktan sonra kendilerini suçlamaktan vazgeçsinler. Bizlere bir şekilde ulaşsınlar bizler de yardımcı olalım. Ev dışında farklı sosyal etkinliklerle kendilerini güçlendirmeye çalışsınlar."

- "Hayat devam ediyor"

Kanser tedavisi gören Dönüş Öztürk de Çanakkale'de şehitlik ziyaretlerinde çok güzel duygular yaşadıklarını söyledi.

Anlatılanlar ile yaşanan duyguların farklı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ben de bir kanser hastası olarak 'Hayata sarılın' diyorum. Bunu, buradaki bu acıları duyduktan, gördükten sonra diyorum. Buradaki o acılardan sonra bizim acılarımız bitsin gitsin. Hiçbir zaman hastalığı aklınıza getirmeyin, ben getirmiyorum. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kanser haftası şehitlikler

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