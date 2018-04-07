Kanser hastalarından Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret

"Bizler de kendi iç dünyamızda şehitlik duygusunu yaşayarak çok farklı bir gün geçirdik. Farklı projeler üretmeye gayret ediyoruz. Buradan kanser hastalarına söyleyebileceğim tek şey lütfen tanı aldıktan sonra kendilerini suçlamaktan vazgeçsinler. Bizlere bir şekilde ulaşsınlar bizler de yardımcı olalım. Ev dışında farklı sosyal etkinliklerle kendilerini güçlendirmeye çalışsınlar."

Eceabat ilçesine gelen 40'ya yakın kanser hastası ve hastane personeli, Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası, Mecidiye Tabyası, Şeyit Onbaşı Anıtı ve Şahindere Şehitliği ile Şehitler Abidesi'ni gezip, dua etti.

- "Hayat devam ediyor"

Kanser tedavisi gören Dönüş Öztürk de Çanakkale'de şehitlik ziyaretlerinde çok güzel duygular yaşadıklarını söyledi.

Anlatılanlar ile yaşanan duyguların farklı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ben de bir kanser hastası olarak 'Hayata sarılın' diyorum. Bunu, buradaki bu acıları duyduktan, gördükten sonra diyorum. Buradaki o acılardan sonra bizim acılarımız bitsin gitsin. Hiçbir zaman hastalığı aklınıza getirmeyin, ben getirmiyorum. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.