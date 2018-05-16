Kanser hastalarının şifa meleği

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Radyoterapi Ünitesi'nde görev yapan hemşire Ayşe Büberci (39) 15 yıldır kemoterapi gören kanser hastaları için görev yapıyor. Büberci, sevecen ve sıcak tavrı güler yüzü ile hastalar tarafından 'Şifa meleği' olarak adlandırılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Radyoterapi Ünitesi'nde görev yapan 21 yıllık hemşire Ayşe Büberci (39) güler yüzü ve hastalarına olan yaklaşımı ile takdir topluyor. 15 yıldır kemoterapi kliniğinde görev yapan Büberci'yi tedavi gören kanser hastaları 'Şifa meleği' olarak adlandırıyor. Kemoterapi tedavisi gören hastaları ile yakından ilgilenen Büberci, mesleğini severek yaptığı söyledi. Şefkatli ve sabırlı olmanın çok önemli olduğunu belirten Büberci, "Bütün hastaları kendi yakınımız gibi görmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen özeni göstermeye çalışıyoruz. Burada manevi doyum çok yüksek düzeyde. Kemoterapi gören hastalarımızla adeta bir aile bağı kuruyorsunuz. Onlar sizi arıyor siz onları merak ediyorsunuz. Tedavisi bitse bile bir çok hastamız buraya gelmeye devam ediyor. Tedavileri uzun bir zaman alıyor, bunun için de sabır ve emek gerekiyor. Bu çabanın karşılığını hastalarımızın bize karşı olan sevgisiyle görmek çok güzel bir duygu. Gösterdiğimiz güler yüz ve özenin karşılığını alarak manevi anlamda büyük bir doyum yaşamış olduk. Bütün hemşireler mutlaka birilerinin hayatına dokunuyor ya da bir çok hayat bizim hayatımıza dokunuyor. O anlamda sabrı ve özeni elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu. 3 yıldır kanser tedavisi gören Nursel Şenol (60), "Ayşe hemşire bize her zaman sıcak, sevecen davranıyor güler yüzlü. Her ihtiyacımızla ilgileniyor. Bizde çok mutlu oluyoruz. Bize de moral oluyor. Beyaz melek onlar" diye konuştu. 4 yıldır kanser tedavisi gören Nazire Şen (67), "Buradaki bütün görevliler mükemmel harika insanlar. Ayşe hemşirede çok güler yüzlü bir insan. Tüm hastalarla yakından ilgileniyor. Beni dışarıda da görse yanımda burada da yanımda" şeklinde konuştu.