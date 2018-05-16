Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Radyoterapi Ünitesi Kemoterapi Kliği'nde görev yapan hemşire Ayşe Büberci (39), gülen yüzü ve sıcak tavıyla kemoterapi gören kanser hastalarının şifa meleği oldu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Radyoterapi Ünitesi'nde görevli 21 yıllık hemşire Ayşe Büberci (39) gülen yüzü ve hastalara yaklaşımı ile takdir topluyor. 15 yıldır Kemoterapi kliniğinde görev yapan Büberci'yi kanser hastaları, 'Şifa meleği' olarak adlandırıyor. Hastalarla yakından ilgilenen Büberci, meslekte şefkatli ve sabırlı olmanın çok önemli olduğunu belirtti. Büberci, "Bütün hastaları kendi yakınımız gibi görmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen özeni göstermeye çalışıyoruz. Burada manevi doyum çok yüksek düzeyde. Kemoterapi gören hastalarımızla adeta bir aile bağı kuruyorsunuz. Onlar sizi arıyor, siz onları merak ediyorsunuz. Tedavisi bitse bile birçok hastamız buraya gelmeye devam ediyor. Tedavileri uzun bir zaman alıyor, bunun için de sabır ve emek gerekiyor. Bu çabanın karşılığını, hastalarımızın bize karşı olan sevgisiyle görmek çok güzel bir duygu. Gösterdiğimiz güler yüz ve özenin karşılığını alarak manevi anlamda büyük bir doyum yaşamış olduk. Bütün hemşireler mutlaka birilerinin hayatına dokunuyor ya da birçok hayat bizim hayatımıza dokunuyor. O anlamda sabrı ve özeni elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

3 yıl önce kanser hastalığına yakalanan Nursel Şenol (60), "Ayşe Hemşire bize her zaman sıcak, sevecen davranıyor, güler yüzlü. Her ihtiyacımızla ilgileniyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bize de moral oluyor. Beyaz melek onlar" diye konuştu.

4 yıldır kanser tedavisi gören Nazire Şen (67) ise "Buradaki bütün görevliler mükemmel, harika insanlar. Ayşe hemşire de çok güleryüzlü bir insan. Tüm hastalarla yakından ilgileniyor. Beni dışarıda da görse yanımda, burada da yanımda" diye konuştu.

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